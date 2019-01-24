Diş hekiminden özel hastaneye suç duyurusu: Annesini ihmal sonucu kaybettiği iddiası



İddiaya göre, Hatice Timürkaan (65), ayak parmağının diyabete bağlı kangren olması nedeniyle yakınları tarafından kentteki özel hastaneye kaldırıldı.

Parmağı kesilen Timürkaan, yarasının iyileşmemesi üzerine yakınları tarafından götürüldüğü başka bir özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Timürkaan, yoğun bakım ünitesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Diş hekimi Cennet Taşdemir, annesinin hastane enfeksiyonu yüzünden yaşamını yitirdiği iddiasıyla hastane görevlileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"Anneme hastane enfeksiyonu bulaştığına dair tahliller var"

Taşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, annesinin geçen yıl 29 Ekim'de özel hastanede kangrene bağlı ayak parmağının kesildiğini söyledi.

Parmağı kesildikten sonra taburcu edilen annesini, yarasının iyileşmemesi ve ağrılarının artması üzerine başka bir özel hastaneye götürdüklerini belirten Taşdemir, "Annem 3 Kasım 2018'de özel hastaneye acilden giriş yaptı ve 10 Aralık 2018'de vefat etti. Anneme hastane enfeksiyonu bulaştığına dair elimizde tahliller var. Ölümcül hastane enfeksiyonu olan 'acinetobacter baumannii' tüm dünyanın sorunu olan, bulaştığı zaman hastaların yüzde 85'ini öldüren bir bakteri." ifadelerini kullandı.

Taşdemir, annesinin parmağının kesildiği hastanedeki tahlillerde bu tür bir enfeksiyona rastlanmadığını savunarak, şöyle devam etti:

"28 Kasım ve 2 Aralık'ta yapılan tahlillerde 'Acinetobacter baumannii enfeksiyonu üremiştir' diye sonuç var. İlk hastaneye yattığında böyle bir şey yoktu. Ben elimdeki tahlil sonuçlarını annemi kaybetmeden önce aldım. Annemi kaybettikten sonra sonuç istediğimde 'Böyle bir sonuç yok.' denildi. Bu enfeksiyon geliştiğinde yoğun bakım ünitesi boşaltılmalıdır.

Konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundum. Ayrıca CİMER, Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğüne şikayetlerim oldu, hukuk mücadelesi başlattım."

Taşdemir, annesinin vefatının kendilerine 4 saat sonra haber verildiğini öne sürdü.

Özel hastanenin yetkilileri, konuyla ilgili açıklama yapmayacaklarını belirtti.