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Diş hekiminden uyarı: 'Vejetaryenlik diş sağlığını etkileyebilir'
Diş Hekimi İlker Arslan, vejetaryenliğin diş sağlığı açısından riskler taşıdığını söyledi.
Diş hekiminden uyarı: 'Vejetaryenlik diş sağlığını etkileyebilir'
26 Eylül 2018 - İHA
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Protez Uzmanı Diş Hekimi İlker Arslan, “ Yağ ve kolesterol ile ilgili sağlık kaygıları birçok kişinin vejetaryen olmasını sağladı. Vejetaryen diyetler genel sağlık adına yararlı olsalar da ağız sağlığı açısından bazı riskler taşıyor. Uzun süredir vejetaryen diyetle beslenen kişilerde D vitamin ve kalsiyum eksikliği nedeni ile periodontal yani diş eti rahatsızlıkları riski yüksek olabiliyor. Kalsiyum ve D vitamin eksikliği zamanla dişlerin yumuşamasına, diş çürümesine ve diş eti rahatsızlıklarına yatkınlığı daha da arttırıyor” dedi. 


Süt, yoğurt ,peynir ve diğer süt ürünlerinden en zengininin kalsiyum kaynakları olduğunu ifade eden Dr. Arslan, “Fakat bu besinleri asla tüketmiyor ya da düzenli olarak tüketmiyorsanız, günde 2-3 servis olmak üzere, kalsiyum açısından zengin olan tofu, edamame, brokoli, yeşil yapraklı sebzeler, kalsiyum açısından güçlendirilmiş bitkisel sütler tüketmeyi hedefleyin. D vitamin eksikliği için ise güçlendirilmiş portakal suyu ve yulaf ezmesi tüketebilirsiniz. Ancak D vitamini eksikliğinde vitamin ihtiyacının tamamını beslenme yolu ile karşılayabilmeniz mümkün değil. Yaşadığınız bölgeye ve yaşam stiline bağlı olarak güneş ışığına maruz kalmıyorsanız yeterince D vitamini alamıyor olabilirsiniz. Vejetaryen bir diyet benimseyen herkesin, vücudun ve dişlerin tüm ihtiyaç duyduğu besinlerin yerine alternatif besinleri almayı öğrenmesi için diş hekimine veya bir beslenme uzmanına danışması çok önemli. Ayrıca diyet, bireyin tıbbi öyküsünün önemli bir parçasıdır ve hastalar vejetaryen veya diğer özel diyetlere bağlı kaldıklarında diş hekimlerini mutlaka bilgilendirmelidir” şeklinde konuştu. 

Anahtar Kelimeler:

dis sagligi vejetaryen kalsiyum

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