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Diş hekimine dava açtı, 7 bin lira tazminat kazandı
Dişlerinin tedavi edilmesi karşılığında 2 bin liraya anlaştığı diş hekiminin yanlış tedavi uygulaması sonucu 8 yıl sonra yemek yiyemez hale gelen hasta, 7 bin lira tazminat kazandı.
Diş hekimine dava açtı, 7 bin lira tazminat kazandı
12 Şubat 2018 - İHA
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Bir hasta, 2009 yılında on adet dişe tedavi uygulanması, üç adet köprü yapılması ve dişlerin parlatılması konusunda bir diş hekimiyle 2 bin lira karşılığında anlaştı. Diş çekimi ve dişlerin kesilmesi işlemi yapılan hastaya, iddiaya göre dişlerin iyileşmesi beklenilmeden diğer işlemler uygulandı. Kanamaların durmadığını gören hasta, yapılan geçici dişlerin kısa sürede düştüğünü, protezlerin çok büyük olduğunu belirterek, hekime müracaat etti.

Olumsuz cevap alan hasta, "yemek yiyemez" hale geldiğini belirterek diş hekimini mahkemeye şikayet etti. 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne diş hekimi hakkında tazminat davası açan hasta, şikayetlerinin davalı diş hekimi tarafından dikkate alınmadığını, yemek yiyemez duruma geldiğini öne sürdü. Doğru yapılmayan dişlerin düzeltilmesi talebinin davalı tarafından olumsuz karşılandığını anlatan davacı hasta, davalı hekimin hakarete varan sözler söylediğini belirterek; fazlaya ilişkin hakların saklı kalması kaydıyla ödenen 2 bin lira maddi tazminat ile 10 bin lira manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti.

Mahkemede savunma yapan davalı, davacının iddialarının doğru olmadığını, muayene neticesinde davacının tedaviyi ve ücretini kabul ettiğini, tedavinin baştan sona başarıyla tamamlandığını kaydetti. Davacının geçici dişleri takıldıktan sonra oynama hissi nedeniyle kendisini aradığını, şehir dışında olması nedeniyle kendi bilgisi ve iradesi dışında davacının bir diş teknisyenine dişlerini kalıcı olarak yaptırdığını, kendisine kusur yüklenemeyeceğini, iddiaların ispatlanamadığını savunarak davanın reddini istedi.

Tarafları dinleyen mahkeme, diş hekiminin en küçük ihmalinden dolayı davalıya karşı sorumlu olduğu, tedavi ücretini iade ve yeniden yapılmak zorunda kalınan masrafları ödemesi gerektiği, davalının eyleminin haksız fiil teşkil ettiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verdi. Mahkeme, 4 bin 20 TL maddi ve 3 bin TL manevi tazminatın faiziyle davalıdan alınarak davacıya ödenmesine karar verdi. Kararı hem davacı hem de davalı temyiz etti. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ise mahkeme kararını onadı.

Anahtar Kelimeler:

tazminat davasi dis hekimi

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People
2
1) Fatma Yirmibeş (Dişhekimi)
12.02.2018 13:55:18
Sevgili meslektaşlarım,böyle art nıyetli hastalarla her zaman karşılaşabilirsiniz. Muayenede yaptığınız işler için hastayla mutlaka sözleşme yapın ve herşeyi yazılı hale getirin. Yoksa bu tür davalarla çok karşılaşırsınız.
People
2
2) süzer (dişhekimi)
12.02.2018 12:37:58
geçici dişlerin düşmesi kırılması normal.geçici yapıştırıcı kullanılır zaten.kısmen oynamalarıda olabilir.elimizdeki materyal ve malzeme bu.tedavi esnasında hastanın başvurusu ile yenilenebilir.büyük diş iddasıda tuhaf. ağız diş mevcut anatomik yapıelverdiği kadar taklit edilebilir.kanama ağız bakımı yetersizliği de olabilir.ayrıca ülkemizde hasta ağzına müdahele eden hekimdışı çalışanlar olduğuda bi gerçek.bir hekime kızıp ehil olmayan bir yerde diş ölçüsü aldırıp kaldırımaltı atölyelerde diş taktıran maalesef çok.denetlenemiyor bu problem.dişhekimi arkadaş güme gitmiş gibi görünüyor.hakim abi de biraz meslekte tecrübesizse of ki of...
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