Diş hekimleri de ek ödemelerdeki adaletsizlikten şikayetçi

6 yıldır kamuda çalışan bir diş hekimi, Medimagazin’e yaptığı açıklamada, performans sistemi nedeniyle aynı işi yapan meslektaşlarıyla arasında maaş farklılığı olduğunu ve performans yapmadığı aylarda bekçilerle aynı maaşı aldığını söyledi.

Emek ve mesailerinin karşılığını alamadığını ifade eden diş hekimi, ''Performans sistemi tüm meslek grupları arasında olduğu gibi bizim içimizde de adaletsizliklere yol açmaktadır. Dağıtılacak ek ödemeler o ilin sağlık müdürlüğünün ve idarecilerin insafına bırakılmıştır. Aynı yıl göreve başladığım arkadaşlarım başka şehirlerde benden daha az çalışıp daha yüksek ek ödeme alırken ben aynı işleri yapıp hatta daha çok yorularak daha fazla performans puanı yapıp onlardan daha az ek ödeme almaktayım. Örneğin Büyükçekmece adsm de bir hekim Ocak ve şubat aylarında 40 bin mesai içi puanı yapıp 6.400tl alırken biz 45 bin mesai içi puanı yapıp 3000 TL aldık.bu kadar fark olmaması gerekir baştan sona yanlış bir sistem. '' dedi.

‘Diş hekimi olarak bekçilerle aynı maaşı alıyoruz’

Doğu’da görev yaptığını belirten diş hekimi, meslektaşlarıyla arasındaki maaş farkına şu sözlerle tepki gösterdi:

''Bizler daha zor şartlar altında çalışıyoruz daha yetersiz imkânlarla çalışıyoruz. Yaşadığım şehri seviyorum ama herkes emeğinin karşılığını almak ister. Aynı işi yapıyorsun daha çok çalışıyorsun ama karşılığı yetersiz. Emeğimin karşılığını alayım diye kalkıp tayin isteyip başka bir şehre göç etmek burada yaşayan sağlık hizmeti bekleyen insanlara karşı yanlış olmaz mi? Performans yapamadığımız aylarda aldığımız bekçi maaşıyla eşdeğer. Yüzde birlik dilimlere girmek için yıllarca okuduk. Herkes için eşitlik ilkesi olsun A şehrindeki diş hekimi ile B şehrindeki diş hekimi yaptığı hizmet karşılığında aynı miktarı alsın. Yaptığımız puan karşılığında ne alacağımız net olsun bulunduğumuz ilin idarecilerinin o ay ne oranda dağıtacaklarına göre almayalım. Performans sisteminin aksayan bu yönlerinin daha çok dile getirilmesini istiyoruz’’