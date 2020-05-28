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Diş hekimleri de ek ödemelerdeki adaletsizlikten şikayetçi
Kamuda çalışan diş hekimleri, sağlık çalışanlarına uygulanan performans sisteminin ek ödemelerde adaletsizliğe neden olduğunu düşünüyor.
Diş hekimleri de ek ödemelerdeki adaletsizlikten şikayetçi
28 Mayıs 2020 13:33 - MEDİMAGAZİN Ebru BALIKÇI
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6 yıldır kamuda çalışan bir diş hekimi, Medimagazin’e yaptığı açıklamada, performans sistemi nedeniyle aynı işi yapan meslektaşlarıyla arasında maaş farklılığı olduğunu ve performans yapmadığı aylarda bekçilerle aynı maaşı aldığını söyledi.

Emek ve mesailerinin karşılığını alamadığını ifade eden diş hekimi, ''Performans sistemi tüm meslek grupları arasında olduğu gibi bizim içimizde de adaletsizliklere yol açmaktadır. Dağıtılacak ek ödemeler o ilin sağlık müdürlüğünün ve idarecilerin insafına bırakılmıştır. Aynı yıl göreve başladığım arkadaşlarım başka şehirlerde benden daha az çalışıp daha yüksek ek ödeme alırken ben aynı işleri yapıp hatta daha çok yorularak daha fazla performans puanı yapıp onlardan daha az ek ödeme almaktayım. Örneğin Büyükçekmece adsm de bir hekim Ocak ve şubat aylarında 40 bin mesai içi puanı yapıp 6.400tl alırken biz 45 bin mesai içi puanı yapıp 3000 TL aldık.bu kadar fark olmaması gerekir baştan sona yanlış bir sistem. '' dedi.

‘Diş hekimi olarak bekçilerle aynı maaşı alıyoruz’

Doğu’da görev yaptığını belirten diş hekimi, meslektaşlarıyla arasındaki maaş farkına şu sözlerle tepki gösterdi:

''Bizler daha zor şartlar altında çalışıyoruz daha yetersiz imkânlarla çalışıyoruz. Yaşadığım şehri seviyorum ama herkes emeğinin karşılığını almak ister. Aynı işi yapıyorsun daha çok çalışıyorsun ama karşılığı yetersiz. Emeğimin karşılığını alayım diye kalkıp tayin isteyip başka bir şehre göç etmek burada yaşayan sağlık hizmeti bekleyen insanlara karşı yanlış olmaz mi? Performans yapamadığımız aylarda aldığımız bekçi maaşıyla eşdeğer. Yüzde birlik dilimlere girmek için yıllarca okuduk. Herkes için eşitlik ilkesi olsun A şehrindeki diş hekimi ile B şehrindeki diş hekimi yaptığı hizmet karşılığında aynı miktarı alsın. Yaptığımız puan karşılığında ne alacağımız net olsun bulunduğumuz ilin idarecilerinin o ay ne oranda dağıtacaklarına göre almayalım. Performans sisteminin aksayan bu yönlerinin daha çok dile getirilmesini istiyoruz’’ 

Anahtar Kelimeler:

performans sistemi dis hekimi maas

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0
1) diş hekimi (diş hekimi)
28.05.2020 15:46:08


sözüm meclisten dışarı. hak ettiğini alamayan diş hekimlerine değil.

zamanında uzman diş hekimlerinin katsayısı arttırıldığında dava edip, katsayıyı düşüren insanlar artık kendi kendilerine zarar veriyorlar. bir ara uzman diş hekimlerine saldırıyorlardı, şimdi kabullendiler mecburen. şimdi ise kendi yarattıkları çıkmazdan kurtulmaya çalışılıyor.
People
0
2) vahh vahh (dr)
28.05.2020 15:23:18
Hala anlayamadınız mı!!.Tıp ve diş fak. okumak artık düz memurluktan farkı yoktur.Belki daha da beter.Sorumlulukların daha fazla,hapis,tazminat ,hakaret te cabası.Bundan sonra okuyan ya aklını yitirimiş olmalı yada olayın farkında değil.....
People
0
3) ayhan (dr)
28.05.2020 14:39:47
Performans sistemi sağlık bakanlığının en büyük ayıbıdır.Bununla ilgili düzenlemelerin başındakiler maalesefki liyakatsiz empati yapacak kadar klinik tecrübesi olmayan,performans nedir bilmeyen kişilerden oluşmaktadır.Sürekli bekçilerin kıyaslanmasını da doğru bulmuyorum.Bu konuya profesyonelce el atılması her meslek grubunun aldığı eğitimin derecesi mesleğin zorlukları ve risklerine göre yeniden düzenlenmesi gerekir.Fakat idarecilerin son günlerde gördüğüm kadarıyla nasıl vergileri arttırabilirizden başka bir düşüncesi yok
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