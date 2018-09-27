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Diş hekimleri hekim hasta ilişkisinin kavgaya dönüştürülmesine direniyor
Uluslararası katılımcılarla 24. Uluslararası Diş hekimliği Kongresi Ankara’da diş hekimlerini bir araya getirdi
Diş hekimleri hekim hasta ilişkisinin kavgaya dönüştürülmesine direniyor
27 Eylül 2018 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN- Bu yıl 24. olarak düzenlenen Türk Diş Hekimleri Birliği’nin ev sahipliği yaptığı Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi Ankara Congresium’da gerçekleşiyor. Yoğun katılımcılarıyla bilimsel gelişmeler, bilgi paylaşımı ve mesleki kritiklerin masaya yatırılacağı kongre Ankara Diş Hekimleri Odası ve Organizasyon Komitesi Başkanı Dr. Serhat Özsoy’un konuşması ile başladı. Ak Parti Burdur Milletvekili Diş Hekimi Bayram Özçelik yaptığı konuşmada kalıcı ve reformist adımları gerçekleştiremediği için özür dilerken “ önümüzdeki süreçte sorunları çözmek için hazırız” dedi. 

KKTC Sağlık Bakanı Filiz Besim yaptığı konuşmada Türkiye sevgisini ve sağlık alanında da Türkiye ile aynı sorunları paylaştıklarını belirtti.

Kosova Diş Hekimleri Odası Başkanı Kujtim Shala açılış konuşması için Türkçe bir metinle katılımcılara seslendi. Konuşmasının sonunda  Shala’nın “Hayattaki en hakiki mürşit ilimdir”  söylemi bütün salon tarafından alkışlandı. 


“Direniyoruz” 
Açılış töreninde son olarak Türk Diş Hekimleri Birliği ve Kongre Başkanı Dr. Ali Rıza İlker Cebeci’nin konuşmasına yer verildi. Dr. İlker Cebeci yaptığı konuşmada diş hekimliği fakültelerindeki artışa işaret ederek; “mezuniyet sonrası eğitimimize devam ederek değişiyor, gelişiyoruz. 84 diş hekimliği fakültesinde ne yazık ki şu anda 86. Konuşmamı hazırlamamdan sonra 2 diş hekimliği fakültesi daha açıldı. 86 diş hekimliği fakültesinde çok fedakarca çalışan öğretim üyelerini ve gayret içinde çabalayan öğrencilerin tamamen kişisel özverilerine terk edilmiş diş hekimliği eğitimlerinin dönüştürülmesine direniyoruz. “ dedi. 
Türk diş Hekimleri Birliği Başkanı konuşmasına şu şekilde devam etti: 
“Bu kongrelerde bir araya gelerek tüm bu değişimi inceliyor, tartışıyor ve gelişmeye yönelik değişimler için de öneriler getiriyoruz. Sağlığın sermaye için rant  sahasına dönüşmesine direniyoruz. Emek gücünün taşeronlaşmaya dönüşmesine direniyoruz. Bağımsız diş hekimliğinin işçiliğe dönüşmesine direniyoruz. Diş hekimliği lisans eğitiminin lise düzeyine dönüşmesine direniyoruz. Uzman ihtiyacının şişirilerek uzmanlaşma baskısına dönüşmesine direniyoruz. Tedavi ihtiyaçlarının kışkırtılarak mağaza hizmetine dönüşmesine direniyoruz. Hekim hasta ilişkinin kavgaya dönüşmesine direniyoruz. Ve tabi ki Atatürk’ün kurduğu laik demokratik hukuk devletinin birtakım gayretlerle başka bir şeylere dönüşmesi hayaline de direnmeye çalışıyoruz. Burada diş hekimi sevgili meslektaşım diş hekimi sayın milletvekilimizin de bu direnişe katılmaya karar vermesine teşekkür ediyorum.“

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