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Diş tedavisinde AIDS olduğunu öğrendi...Sorumlu için arama kararı çıkartıldı
Trabzon’da diş tedavisi için gittiği hastanede, AIDS virüslü olduğu tespit edilen Y.A, savcılığa başvurarak virüsü bir otelde birlikte olduğu ‘Özbek Bahar’ adlı kadından kaptığını belirterek otelin sahibinden ve çalışanlarından şikâyetçi oldu. Savcılık 2025 yılına kadar geçerli olmak üzere ‘daimi arama kararı’ çıkardı
Diş tedavisinde AIDS olduğunu öğrendi...Sorumlu için arama kararı çıkartıldı
06 Haziran 2018 -
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Milliyet’te yer alan habere göre; Y.A ifadesinde sonrasını şöyle anlattı: ‘Birkaç hafta sonra dişlerimdeki bazı problemlerden dolayı KTÜ Farabi hastanesine gittim. Kan tahlili gerekiyordu. Kan verdikten sonra bana telefon geldi. Acilen enfeksiyon bölümüne gelmemi istediler. Hastaneye gittiğimde bana AIDS virüsü olduğunu söylediler. Hastalığın ne zaman bulaştığını tespit için eşimden de örnek alındı. Onda virüs çıkmadı. Bana bu virüs otelde birlikte olduğum Bahar adlı Özbek kadından bulaştı.'

‘Doktor kontrolü yok'
‘Buna sebep olanlar ise AIDS'li kadını fuhuş için otelde çalıştıran İ., otel sahibi soyadını bilmediğim C. adlı kişi, onun oğlu B. ve otel çalışanı B. adlı kimselerdir. Bu insanlar, hiçbir doktor kontrolü yaptırmadan fuhuş için kadın çalıştırıyorlar. Bana hastalığın bulaşmasının sebebi bu kimselerdir. Sorduğumda da kaçamak cevap veriyorlar. Şikâyetçiyim'

Daimi arama kararı çıkartıldı 
Y.A'nın şikâyeti üzerine savcılık soruşturma başlattı. Şikâyet konusu otel basıldı. Otelin ruhsat sahibin ‘fuhşa aracılık' suçundan cezaevinde olduğu belirlendi. Oteldeki kadınlar kontrol edildi. Y.A ile yüzleştirildi. Ancak ‘Özbek Bahar' bulunamadı. Savcılık Bahar'ın bulunması için 2025 yılına kadar geçerli olacak ‘daimi arama kararı' çıkardı. Otel sahibi ve çalışanlar suçlamaları kabul etmedi. Polis her yerde Y.A'nın virüsü bulaştırdığını söylediği Bahar'ı arıyor.

Anahtar Kelimeler:

farabi hastanesi aids ozbek bahar

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