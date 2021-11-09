Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre ziyareti kapsamında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile bir araya geldi.
DSÖ'nün genel merkezinde gerçekleşen görüşmeye ilişkin Twitter hesabında paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, "DSÖ Genel Direktörü'yle iş birliği projelerimizi ele aldık. DSÖ'nün pandemiyle mücadelesine desteğimiz sürecek." açıklamasında bulundu.
AA muhabirine konuşan DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Çavuşoğlu ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.