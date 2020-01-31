Dışişleri Bakanı Çin'den getirilen Türkler için konuştu: Vatandaşlarımızla tek tek temastaydık

SOFYA- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin'den gerçekleşecek tahliye işlemlerine yönelik, "Çin'de bu süreç başladıktan sonra tabi ki bir taraftan nereye gidiyor bunu takip ettik. Diğer taraftan da tabi bizim vatandaşlarımız var Çin'de yaşayan. Wuhan'da da yine 34 tane vatandaşımızın yaşadığını tespit ettik. Vatandaşlarımızla sürekli temas halindeydik. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın da talimatıyla Sağlık Bakanlığı ile birlikte yakın iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdürdük" dedi.

Milli Savunma Bakanlığının da desteğiyle uçak tedariki dahil tüm hazırlıkların yapıldığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Biz de bir taraftan vatandaşlarımızla tek tek temastaydık. Bakan Yardımcımız Yavuz Selim Bey'i görevlendirdik. Bizzat benim de temasta olduğum, konuştuğum oradaki vatandaşlar da oldu. Onlara şu mesajı verdik. Biz hazırlıklarımız yaptık. Çin'in bir karar vermesi gerekiyordu ve nihayetinden Çin, sadece Türkiye'ye değil, diğer ülkelere de uçuş izni verdi" diye konuştu.

"Şu anda toplam 49 vatandaş var"

Çavuşoğlu, "Uçağımız kalktı, vatandaşlarımızı oradan getireceğiz. Sadece bizim vatandaşlarımız değil, bizden ricacı olan kardeş ve dost ülkeler de oldu. Örneğin, orada yaşayan Azerbaycanlı kardeşlerimiz, 7 tane Azerbaycan vatandaşı var. O canlarımızı da alıp getireceğiz. Diğer taraftan yine komşumuz Gürcistan’dan 7 vatandaş, Arnavutluk’tan 1 vatandaş, toplam şu anda 49 vatandaş var bizim vatandaşlarımızla birlikte. Onları getireceğiz. Gerekli sağlık tedbirleri de alınmıştır ve Türkiye’ye geldikleri zaman karantinada ve diğer sağlık işlemleriyle ilgili de Sağlık Bakanlığımız ve uzmanlarımız gerekli tedbirleri almıştır. Uçağımız en kısa zamanda Wuhan'a ulaşıp, söylediğim gibi sadece bizim vatandaşlarımızı değil, bizden yardım isteyen ülkenin vatandaşlarını da inşallah getirecektir" dedi.