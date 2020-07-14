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Dişte normalleşme dönemi başlıyor
Sağlık Bakanlığı, diş tedavilerinde de normalleşme sürecini başlattı.
Dişte normalleşme dönemi başlıyor
14 Temmuz 2020 08:44 - Hürriyet
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Salgın sürecinde acil olmayan diş tedavilerine müdahale edilmemesini isteyen bakanlık, dişte acil ve zorunlu hizmetlerin alanını genişletti. Bakanlığın güncellediği sağlık kuruluşları rehberine göre, yapılabilecek diş tedavileri şöyle sıralandı:

DİKİŞ ALDIRMAK DA ACİLE GİRDİ

“Şiddetli diş ağrıları, apse veya bakteriyel enfeksiyonlar, ağrı veya yumuşak doku travmasına neden olan diş fraktürü (kemik kırılması), çene ve yüz bölgesi fraktürleri, hastanın havayolu açıklığını tehdit eden enfeksiyonlar. Radyoterapi ve kemoterapi alması planlanan ya da almakta olan ve organ nakli planlanan hastaların tedavileri, medikal sorunları için dental konsültasyon istenilen hastalar, dikiş alınması, ortodontik tedavi gören hastaların braket ve tellerinin kırılması sonucunda yumuşak dokuda oluşan yaralanmaya bağlı olarak gelişen ağrı veya enfeksiyonlar. Yeni doğan dudak - damak yarıklı hastaların beslenme plağı uygulamaları, biyopsi.”

Anahtar Kelimeler:

salgin dis tedavileri acil kemik kirilmasi

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