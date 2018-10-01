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Diyabet hastaları zamlar karşısında zor durumda...İnsülin pompalarına 6 bin 615 liralık zam!
Vücudunda hiç insülin hormonu bulunmayan Tip 1 diyabet hastalarının tedavisinde insülin pompaları önemli bir seçenek ancak maliyetli. Şimdi bu maliyet biraz daha artacak. Çünkü firma 15 Ekim'den itibaren zam yapacağını duyurdu. Aylık ödemeleri gereken miktar 264 liradan 600 liraya çıkacak hastalar zor durumda
Diyabet hastaları zamlar karşısında zor durumda...İnsülin pompalarına 6 bin 615 liralık zam!
01 Ekim 2018 - NTV
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İnsülin pompası diyabet hastaları için hayati önem taşıyor, ancak 15 Ekim'den itibaren o pompalara zam gelecek. hastalar ise zor durumda.

Hastalar zam haberini firmanın cep telefonlarına gönderdiği mesajla öğrendi.

Bir defaya mahsus alınan insülin pompasının fiyatı 11 bin 600 TL'den 18 bin 215 TL'ye çıktı.

Hastaların aylık alması gereken malzemenin fiyatıysa 600 TL'ye yükseldi. SGK'nın geri ödediği miktarsa, zamma rağmen aynı kaldı.

8 yaşındaki TİP 1 diyabet hastası Arda'nın babası Ersoy Arman, "Tüm masrafları ayda 600 TL'yi buluyordu. Şu an için 15 Ekim'den sonra bin 200 TL'yi bulacak. Çok zor şartlar altında bunu karşılayabiliyorduk ama zam geldikten sonra bunu karşılayamayacak duruma geldik bırakmayı düşünüyoruz insülin pompasını" şeklinde konuştu. 

İnsülin pompasını vücudunda hiç insülin hormonu bulunmayan TİP 1 diyabet hastaları kullanıyor.

Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı Prof.Dr. Temel Yılmaz, "Hasta tedaviyi aksattığı zaman çok hızlı şekilde kan şekeri yükseliyor ve ardından diyabet koması geliyor. Bu karar hastaları zor durumda bıraktı. Umarım devlet ya endüstriyi haklı bulur geri ödemeyi artırır veya oturur makul bir çizgiye indirir" dedi.

Türkiye'de insülin pompası temin eden 3 firma var. En çok tercih edilense kandaki şeker seviyesini ölçen sensörle çalışan marka.

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