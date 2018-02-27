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Diyabet hastalarının glukoz değeri 'akıllı lens' ile ölçülebilecek
Ulsan Ulusal Bilim ve Teknoloji Enstitüsü araştırmacılarının imzasını taşıyan "akıllı lens", gözyaşlarından kandaki şeker seviyesini tespit edebiliyor.
Diyabet hastalarının glukoz değeri 'akıllı lens' ile ölçülebilecek
27 Şubat 2018 - SABAH
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Güney Koreli bilim insanlarından, diyabet hastaları için hayati önem taşıyan kan şekerinin takibinde devrim yaratacak buluş.

Ulsan Ulusal Bilim ve Teknoloji Enstitüsü araştırmacılarının imzasını taşıyan "akıllı lens", gözyaşlarından kandaki şeker seviyesini tespit edebiliyor. Bükülebilir ve saydam elektronikler barındıran akıllı lens, hastanın glukoz seviyesi normal düzeyde iken bünyesindeki LED ışığı yakıyor.

Glukoz seviyesi normalin altına düştüğünde veya üzerine çıktığında ise LED ışık sönüyor. 5 yıl içinde piyasaya sürülmesi planlanan cihazın, hastaların görüşlerini olumsuz etkilemeyeceği belirtiliyor.

Anahtar Kelimeler:

akilli lens diyabet

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