Diyabet hastalarının glukoz değeri 'akıllı lens' ile ölçülebilecek

Güney Koreli bilim insanlarından, diyabet hastaları için hayati önem taşıyan kan şekerinin takibinde devrim yaratacak buluş.
Ulsan Ulusal Bilim ve Teknoloji Enstitüsü araştırmacılarının imzasını taşıyan "akıllı lens", gözyaşlarından kandaki şeker seviyesini tespit edebiliyor. Bükülebilir ve saydam elektronikler barındıran akıllı lens, hastanın glukoz seviyesi normal düzeyde iken bünyesindeki LED ışığı yakıyor.
Glukoz seviyesi normalin altına düştüğünde veya üzerine çıktığında ise LED ışık sönüyor. 5 yıl içinde piyasaya sürülmesi planlanan cihazın, hastaların görüşlerini olumsuz etkilemeyeceği belirtiliyor.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|16/03-17/03
|PUBLIC HEALTH ’18 / II. International Conference on Public Health
|HALK SAĞLIĞI
|İSTA
|14/03-18/03
|6. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa “ilk 1000 gün” Gebe - Çocuk - Beslenme Kongresi
|ÇOCUK...
|ANTA
|14/03-18/03
|Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (UASK) 2018
|GÖĞÜS...
|ANTA
|22/03-25/03
|6. İlaç Kimyası: İlaç Etken Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi
|DİĞER
|ANTA
|29/03-31/03
|17. Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri
|GASTROENT...
|İSTA
|04/04-08/04
|11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıklar Kongresi
|ÇOCUK...
|ANTA
|18/04-21/04
|12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi
|GASTROENT...
|İZMİ