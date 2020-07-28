Diyabet, Kovid-19 hastalarının ölüm riskini 12 kat artırıyor

MedicalXpress'in ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'nin verilerine dayandırdığı haberine göre diyabetin hastalığı, Kovid-19'un seyrini çok olumsuz bir şekilde etkiliyor.

Kovid-19 hastalarında ciddi sonuçlara yol açan hastalıklar arasında diyabet, kalp-damar rahatsızlığının ardından en yaygın görülen hastalık olurken diyabetli Kovid-19 hastalarının ölüm riskinin 12 kat daha yüksek olduğu tespit edildi.

Cell Metabolism dergisinde yayınlanan Çin'de yapılmış bir araştırmanın sonuçlarını da paylaşan MedicalXpress, diyabeti kontrol altına alan hastalarda ölüm oranının daha düşük olduğuna dikkat çekti.