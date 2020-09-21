Diyabet Tedavi Sonuçları Olgular Üzerinden Konuşuluyor...

Diyabet Tedavi Sonuçları Olgular Üzerinden canlı yayında ekrana geliyor.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı öğretim üyesi Prof Dr. Rıfat Emral ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ramazan Sarı’nın, ‘KLİNİK ÇALIŞMALAR VE GERÇEK YAŞAM VERİLERİYLE DULAGLUTİD, HAFTADA 1 ENJEKSİYON’ konusunn ele alındığı ‘Uzmanıyla’ programı yarın 12.15 ‘de www.lilly.turkiyeklinikleri.tv de tüm sağlık profesyonellerinin karşısında olacak.

Programda merak ettiklerinizi uzmanlarına sorabilir, interaktif olarak programa katılabilirsiniz.

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