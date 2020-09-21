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Diyabet Tedavi Sonuçları Olgular Üzerinden Konuşuluyor...
Diyabet hastalığı ve tedavi sonuçlarını Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanları tv’de ele alacak. Prof. Dr. Rıfat Emral ve Prof. Dr. Ramazan Sarı’nın katıldığı ‘Uzmanıyla’ programı yarın 12.15’de Türkiye Klinikleri Tv’de yayınlanacak…
Diyabet Tedavi Sonuçları Olgular Üzerinden Konuşuluyor...
21 Eylül 2020 09:18 - MEDİMAGAZİN
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Diyabet Tedavi Sonuçları Olgular Üzerinden canlı yayında ekrana geliyor.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı öğretim üyesi Prof Dr. Rıfat Emral ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ramazan Sarı’nın, ‘KLİNİK ÇALIŞMALAR VE GERÇEK YAŞAM VERİLERİYLE DULAGLUTİD, HAFTADA 1 ENJEKSİYON’ konusunn ele alındığı ‘Uzmanıyla’ programı yarın 12.15 ‘de www.lilly.turkiyeklinikleri.tv de tüm sağlık profesyonellerinin karşısında olacak. 

Programda merak ettiklerinizi uzmanlarına sorabilir,  interaktif olarak programa katılabilirsiniz.

Türkiye Klinikleri TV kullanıcı adı ve şifreyle giriş yapılabilen sadece sağlık meslek mensuplarının izleyebildiği kapalı sistemde yayın yapan bir TV kanalıdır.

Anahtar Kelimeler:

tk tv canli-endokrinoloji diyabet prof dr rifat emral prof dr ramazan sari

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