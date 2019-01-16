Diyabetli hastalarda fiziksel aktivite mortaliteyi azaltır

European Journal of Preventive Cardiology Dergisi'nde yayımlanan araştırmaya göre; Tip 2 diyabet hastalarına kan şekerini kontrol etmek ve kalp sağlığını iyileştirmek için fiziksel aktivite önerilmeli.
Nerdeyse dünya çapında bir salgın haline gelen diabette hastaların egzersiz programlarına uymadıklarının altı çizildi.
Yayınlanan makalede doktorlara, hastaları günlük aktivitelerine fiziksel aktivite katmaları, ulaşılabilir ve ölçülebilir hedefler koymaları ve bu hedeflere ulaşmak için kişiselleştirilmiş egzersiz eğitimi programları tasarlamaları konusunda nasıl motive edecekleri konusunda pratik tavsiyeler sunuluyor.
DSÖ: Sağlıklı görülen oranda egzersiz yapmayanlarda ciddi hastalıklara yakalanma riski artıyor
Kaynak: Kemps H, Kränkel N, Dörr M, et al. Exercise training for patients with type 2 diabetes and cardiovascular disease: What to pursue and how to do it. A Position Paper of the European Association of Preventive Cardiology (EAPC). Eur J Prev Cardiol. 2019. DOI: 10.1177/2047487318820420.
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|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|19/01-19/01
|Akciğer Kanserinde Güncel Tedaviler Sempozyumu
|TIBBİ...
|ANKA
|17/01-19/01
|Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi
|GÖĞÜS...
|ANTA
|18/01-20/01
|İyi Klinisyenlik İçin İpuçları Toplantısı
|TIP EĞİTİMİ
|KIBR
|18/01-20/01
|TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ 40. Kış Sempozyumu
|GÖZ...
|ESKİ
|07/02-09/02
|2. Hematolojil Nadir Hastalıklar Kongresi
|HEMATOLOJİ
|KIBR
|07/02-09/02
|4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi
|AİLE...
|İZMİ
|08/02-09/02
|8. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi
|KARDİYOLOJİ
|ANTA