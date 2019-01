Diyabetli hastalarda fiziksel aktivite mortaliteyi azaltır

European Journal of Preventive Cardiology Dergisi'nde yayımlanan araştırmaya göre; Tip 2 diyabet hastalarına kan şekerini kontrol etmek ve kalp sağlığını iyileştirmek için fiziksel aktivite önerilmeli.

Nerdeyse dünya çapında bir salgın haline gelen diabette hastaların egzersiz programlarına uymadıklarının altı çizildi.

Yayınlanan makalede doktorlara, hastaları günlük aktivitelerine fiziksel aktivite katmaları, ulaşılabilir ve ölçülebilir hedefler koymaları ve bu hedeflere ulaşmak için kişiselleştirilmiş egzersiz eğitimi programları tasarlamaları konusunda nasıl motive edecekleri konusunda pratik tavsiyeler sunuluyor.

