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Diyabette insülin iğneleri ömrünü tamamlamak üzere
Diyabet hastalarının kâbusu olan insülin iğneleri ömrünü tamamlamak üzere. Şimdilik yeni bir molekül geliştirildi. Haftada bir kez enjekte edilecek bu yöntem 2019’da Türkiye’ye gelecek
Diyabette insülin iğneleri ömrünü tamamlamak üzere
22 Mayıs 2018 - SABAH DİDEM SEYMEN
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SABAH tıp dünyasında diyabet ve obezite alanında çığır açacak yenilikleri Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da NovoNordisk'in merkezinde gözlemledi. Bugün dünya üzerinde 11 kişiden biri diyabetli, 2040'ta ise her dokuz kişiden biri diyabetli olacak. 425 milyon diyabetlinin yüzde 13'ü yani 54 milyonu insülin kullanıyor. Ancak hastalar günde birkaç kez insülin iğnesi yapmaktan hoşlanmıyor. Bu eziyete son vermek için çalışmalarını sürdüren bilim insanları haftada sadece bir kez enjekte edilen yeni bir molekül geliştirdi. Bu molekül ABD ve Avrupa'da kullanılmaya başlandı. 2019'da ise Türkiye'ye gelmesi planlanıyor. Ayrıca bu molekülün haftada bir kez alınacak hap formülasyonu da geliştirilmeye çalışılıyor. Özellikle çocuk hastaları ve ailelerini heyecanlandıran bu ve benzeri gelişmeler sayesinde 10 yıl içerisinde Tip 1 diyabette kullanılan insülinin tarih olması mümkün gibi görünüyor.

'Yılda 4 milyon ölüm'
NovoNordisk Global Baş Medikal Direktörü ve Oxford Üniversitesi'nde "Diyabet" profesörü olan Stephen Gough yeni molekülü şöyle anlattı: "2015'te yapılan araştırmalar gösteriyor ki ilk 10 ölüm nedeni arasında diyabet var. Bu da demek oluyor ki yılda 4 milyon ölüm. Tip 2'nin diyabetli olan insanların normal insanlar gibi yaşamaya çalışmasını sağlıyoruz. Hipoglisemiye duyarlı insülin yapmaya çalışıyoruz. İnsanlar enjeksiyonları sevmiyor, iğneleri, kalemleri, parmak delmeyi sevmiyor. Bu yüzden de oral varyasyonlar yapmaya çalışıyoruz..."

Obezite hapı geliştiriliyor
Merkezin yöneticisi Mads Krogsgaard Thomsen ise şirketin obeziteyle savaş için geliştirdiği yöntemler hakkında bilgi verdi: "Üzerinde çalıştığımız son tablet çok güçlü olacak. Çok uzun yıllar bununla idare edebileceksiniz. Ayrıca bin kişi üzerinde araştırma yaptık. Bu ilaç 100 kilo olan bir hastayı bir yılın sonunda 85 kiloya düşürmeyi başardı. Yani yüzde 15 etkili oldu. Biz bunu obeziteye karşı da geliştiriyoruz aynı zamanda. Obeziteyi sürekli tartışıp konuşmak lazım çünkü piyasada o kadar yanlış kullanılan şeyler var ki ve bunlar hiçbir işe yaramıyor ama insanların paralarını alıyorlar. Obezite merkezleri kurulmalı."

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