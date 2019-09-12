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Diyabette yaygın olarak kullanılan bir ilaç beyin onarımını teşvik ediyor! Sadece kadınlarda!
Diyabet tedavisi için yaygın olarak reçete edilen bir ilaç olan metforminin, yetişkin kadın beyinlerinde onarımı teşvik ettiğini ve cinsiyet hormonu östradiole bağlı olduğunu buldu.
Diyabette yaygın olarak kullanılan bir ilaç beyin onarımını teşvik ediyor! Sadece kadınlarda!
12 Eylül 2019 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN- Yaygın olarak reçete edilen ilaç metforminin inme geçirmiş yenidoğan farelerde beyin onarımını indükleyebileceğini ve motor işlevini geliştirebileceğini buldular. Metformin, beyindeki kök hücreleri aktive ederek çalışır; bu, kendini yenileyebilir ve zarar görmüş hücrelerin yerine koymak üzere farklı beyin hücrelerinin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Erken yaşamda beyin hasarı, yaşam boyu bilişsel sorunlara yol açabileceğinden, araştırmacılar şimdi metforminin bilişsel iyileşmeyi de destekleyip desteklemediğini öğrenmek istedi.

Araştırmacılar yenidoğan farelerde inme başlattı, ardından hayvanlarda öğrenme ve hafızayı ölçen bir bulmaca kutusu testinde test edilmeden önce günlük metformin tedavisine başladı. Metformin beyindeki sinir kök hücreleri aktive etti  ve bilişsel iyileşmeyi destekledi. Ancak veriler beklenmedik bir şeyi de ortaya koydu. Metformin tüm hayvanları eşit şekilde etkilemedi. Sadece yetişkin kadınlarda işe yaradı. Bunun, kök hücrelerin bir şekilde metformine tepki verme kabiliyetini artıran kadın cinsiyet hormonu östradiolden kaynaklandığı tespit edildi. Tersine, erkeklik testosteron hormonu bu süreci engelliyor görünüyor..

Anahtar Kelimeler:

diyabet

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