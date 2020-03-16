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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilecek
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında, cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesinin gerekli hale geldiğini açıkladı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilecek
16 Mart 2020 15:53 - AA
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine ilişkin açıklama yaptı.

Erbaş, "Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir." dedi.

"Camiler açık kalacak"
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Camilerin münferiden namaz kılmak isteyenler için açık bulundurulmasının uygun olacağına karar verilmiştir."

"Umreye giden vatandaşların tümü yurda döndü"
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Başkanlığın organizasyonuyla umreye giden vatandaşların hepsinin yurda döndüğünü bildirdi.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus cuma namazi cami mescit cemaat namaz

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