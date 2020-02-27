Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Diyanet İşleri Başkanlığı: Yeni umre kaydı alınmayacaktır
Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan'ın umre ziyaretlerini geçici olarak askıya alması üzerine geçici olarak yeni umre kaydı alınmayacağını açıkladı
Diyanet İşleri Başkanlığı: Yeni umre kaydı alınmayacaktır
27 Şubat 2020 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

ANKARA-Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan devletince, koronavirüs (Kovid-19) salgınının önüne geçilmesi amacıyla tedbir amaçlı umre ziyareti için ülkeye girişlerin geçici olarak askıya alındığı hatırlatılarak, "Bu kapsamda tüm ülkelerden umre ziyareti için yapılacak girişler geçici olarak durdurulmuştur

Umre ziyaretlerine koronavirüs engeli

 Şu ana kadar Suudi Arabistan yetkilileri tarafından bu ülkede koronavirüs vakasına rastlandığına dair herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Suudi Arabistan'da bulunan umrecilerimizin ülkemize dönüş tarihleri ile ilgili bir değişiklik söz konusu değildir. Suudi Arabistan'ın aldığı bu karar nedeniyle de geçici olarak yeni umre kaydı alınmayacaktır" denildi.

Anahtar Kelimeler:

diyanet isleri baskanligi suudi arabistan koronavirus kovid-19 umre

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.