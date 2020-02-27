Diyanet İşleri Başkanlığı: Yeni umre kaydı alınmayacaktır

ANKARA-Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan devletince, koronavirüs (Kovid-19) salgınının önüne geçilmesi amacıyla tedbir amaçlı umre ziyareti için ülkeye girişlerin geçici olarak askıya alındığı hatırlatılarak, "Bu kapsamda tüm ülkelerden umre ziyareti için yapılacak girişler geçici olarak durdurulmuştur
Şu ana kadar Suudi Arabistan yetkilileri tarafından bu ülkede koronavirüs vakasına rastlandığına dair herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Suudi Arabistan'da bulunan umrecilerimizin ülkemize dönüş tarihleri ile ilgili bir değişiklik söz konusu değildir. Suudi Arabistan'ın aldığı bu karar nedeniyle de geçici olarak yeni umre kaydı alınmayacaktır" denildi.
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|28/02-29/02
|Gastroenteroloji Günleri
|GASTROENT...
|ANKA
|05/03-08/03
|16. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU
|FİZİKSEL...
|BURS
|05/03-08/03
|16. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 5. Bursa Aile Hekimliği Kongresi & 10. Uludağ Hemşirelik Kongresi
|AİLE...
|BURS
|05/03-08/03
|4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
|DİĞER
|İSTA
|08/03-11/03
|16. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
|PEDİATRİ
|BURS
|12/03-15/03
|15. Uludağ Nöroloji Günleri
|NÖROLOJİ
|BURS
|12/03-15/03
|Uludağ 2020 KBB Günleri
|KULAK-BUR...
|BURS