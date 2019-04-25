SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır Orta Doğu'nun sağlık üssü olma yolunda
Orta Doğu'nun "sağlık üssü" olmayı hedefleyen Diyarbakır, sağlık turizminden hak ettiği payı almak için tanıtım atağına kalktı
Diyarbakır Orta Doğu'nun sağlık üssü olma yolunda
25 Nisan 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Alanında uzman sağlık personeli, teknolojik altyapı ve tecrübe birikimiyle Avrupa standartlarında hizmet sunan Diyarbakır'daki kamuya ait ve özel hastaneler yabancı hastalara da şifa dağıtıyor.

Orta Doğu ülkelerinden daha fazla hastaya tedavi imkanı sağlamayı hedefleyen hastaneler, bu kapsamda Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen 11. Uluslararası İnşaat ve Yapı Fuarına katılarak tanıtım yaptı.

Hastane yetkilileri sundukları hizmetlerle ilgili bilgilendirme yaparken, hastane standartları Iraklılardan büyük ilgi gördü.

"Diyarbakır, Orta Doğu'nun gözde sağlık merkezi haline gelecek"

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık turizminin, hitap ettiği bütçe ve oluşturduğu katma değer açısından stratejik bir sektör haline geldiğini belirterek, sağlık turizminin istihdama ve döviz girdisine çok büyük katkı sağladığını söyledi.

Diyarbakır'ın tarih boyunca Orta Doğu ülkeleri için önemli bir ticaret merkezi olduğuna işaret eden Kaya, son yıllarda kentte açılan çok sayıda özel hastane sayesinde sağlık hizmetlerinde önemli gelişme kaydedildiğini belirtti.

Irak başta olmak üzere Orta Doğu'daki ülkelerden binlerce hastanın tedavi için Avrupa ülkelerine gittiğini dile getiren Kaya, bu hastaların Diyarbakır'daki kamuya ait ve özel sağlık kuruluşlarında da aynı hizmeti alabileceğini aktardı.

Kaya, bu konuda Iraklıları bilgilendirmek amacıyla Erbil'de düzenlenen fuara hastane temsilcilerini de dahil ettiklerini aktararak, şöyle konuştu:

"Diyarbakır-Erbil uçak seferleri kısa süre önce başladı. Habur Sınır Kapısı da modernize ediliyor. Bu sayede Irak'taki hastalar çok kısa sürede Diyarbakır'daki hastanelere ulaşabiliyor. Konaklama ihtiyacını karşılayacak çok sayıda güzel otelimiz var. Diyarbakır'ın sağlık turizminden hak ettiği payı alması için Valilik ve Karacadağ Kalkınma Ajansı ile ortak önemli çalışmalar yürütüyoruz. Hastanelerimizin sunduğu kaliteli hizmet sayesinde Diyarbakır Orta Doğu'nun gözde sağlık merkezi haline gelecek."

"Tedavi için çok uzaklara gitmelerine gerek yok"

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Selçuk Tunik, Diyarbakır'daki hastanelerin sunduğu hizmet kalitesinin Irak'takilerden çok daha iyi olduğunu vurguladı.

"Erbil'deki temaslarımızda sağlık hizmetindeki eksikliği yerinde gördük. Burada yaşayan insanları, Avrupa kalitesinde hizmet sunduğumuzla ilgili bilgilendirmek için geldik. Diyarbakır'a kültürel yakınlık da var. Tedavi için çok uzaklara gitmelerine gerek yok." diyen Tunik, üniversite hastanesinin tedavi imkanlarının uygun olduğunu aktardı.

"Hastayı Erbil'deki evinden alıp hastanemizde tedavi ediyoruz"

Memorial Diyarbakır Hastaneleri Direktörü Abdurrahman Aktaş, her yıl 100 ülkeden yaklaşık 20 bin hastayı Türkiye'de tedavi ettiklerini söyledi.

Diyarbakır'daki hastanelerine ayda 200 Irak vatandaşının tedavi için geldiğine işaret eden Aktaş, Irak'taki hastaların Avrupa ülkeleri yerine Diyarbakır'ı tercih etmesi için çeşitli projeler geliştirdiklerini belirtti.

Bu kapsamda "Evden eve tedavi kampanyası" başlattıklarını anlatan Aktaş, "Hastayı Erbil'deki evinden alıp hastanemizde tedavi ediyoruz. Ardından evine geri getiriyoruz. Sağlık turizmi Türkiye için çok büyük önem taşıyor. Sosyolojik yakınlık Diyarbakır için büyük bir fırsat. Son dönemde bölgede çok iyi gelişmeler yaşandı. Diyarbakır sağlık turizminde Orta Doğu'nun Antalya'sı olacak." şeklinde konuştu.

"Kaliteli hizmeti görünce mutlu kalıyorlar"

Genesis Hastanesi Uluslararası Sağlık Birim Sorumlusu Abdülkerim Karadeniz, Irak'taki hastanelerin sunduğu hizmet kalitesinin Diyarbakır'dakilerden çok daha geride olduğunu söyledi.

Karadeniz, hastanelerinde her branşta tedavi hizmeti sunduklarını dile getirerek, "Irak'tan aylık gelen yaklaşık 200 hastayı tedavi ediyoruz. Hedefimiz günde 200 Iraklı hastaya hizmet sunmak. Irak'taki hastanelerin imkanları ve teknolojik kapasiteleri yetersiz. Hastanemizdeki kaliteli hizmeti görünce mutlu kalıyorlar. Ancak burada yeterince bilinmiyoruz." diye konuştu.

Bu amaçla fuara katıldıklarını aktaran Karadeniz, hastaneyi tanıtarak, indirimli hizmet vereceklerini ifade etme fırsatı bulduklarını sözlerine ekledi.

Standı ziyaret eden Iraklılar ise bundan sonra tedavi için Diyarbakır'ı tercih edeceklerini söylediler.
 

Anahtar Kelimeler:

diyarbakir saglik ussu orta dogu selcuk tunik dicle universitesi tip fakultesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
kan alma Becton Dickinson aşı haftası aşı reddi Trakya Üniversitesi Muzaffer Eskiocak EKG Muhammet Bilgi ECG Reader ALES ÖSYM TUS Tıpta uzmanlık sınavı ÖSYM kadın beyni erkek beyni Gamze Tanrıöver Akdeniz Üniversitesi Trakya Üniversitesi geleneksel tıp GETAT sağlık Bakanı doktor kazançları doktor maaşları doktorlar ne kadar kazanıyor yapay zeka California Üniversitesi beyin şifre çözücü zatürre Dünya Sağlık Örgütü aşılama Dünya DNA Günü Duran Canatan talasemi TÜRKPATENT yapay zeka Habip Asan Fikri Mülkiyet Günü immünoterapi Saadettin Kılıçkap diyarbakır sağlık üssü Orta Doğu Selçuk Tunik Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Bakanlığı aşı uygulaması sıtma dünya sıtma günü Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanlığı sözleşmeli yönetici performans Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kızamık UNICEF Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü Sedanter yaşam DSÖ aşı uygulaması Sağlık Bakanı fahrettin koca sma
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.