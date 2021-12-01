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Diyarbakır'da hastasının bıçaklı saldırısına uğrayan doktora ziyaret
Diyarbakır'da hastası H.E.'nin (39) bıçaklı saldırısına uğrayan Dr. Aziz Tanelçi'yi, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç evinde ziyaret etti.
Diyarbakır'da hastasının bıçaklı saldırısına uğrayan doktora ziyaret
01 Aralık 2021 16:02 - DHA Emrah KIZIL
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Kayapınar ilçesi Lunapark Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Aziz Tanelçi, 25 Kasım'da şizofreni hastası olduğu öne sürülen H.E. adlı kadına, kronik rahatsızlığını hatırlatıp, kilo vermesi gerektiğini belirtince bıçaklı saldırıya uğradı. Dr. Tanelçi, kolundan ve omzundan yaralandı. H.E. ayrıca sedye ve koltukları da bıçakla parçaladı. H.E. polis tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.E. gece adliyeye sevk edildi.

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Savcılık rapor istedi

Savcıya ifade veren H.E., psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ve uzun süredir ilaç kullandığı iddiaları üzerine Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Polis tarafından Elazığ'a götürülen H.E., hastanede yer olmadığı gerekçesiyle, Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi. Hastanede 21 günlük tedavinin uygulanacağı H.E.'nin, verilecek rapor doğrultusunda yeniden savcılığa çıkarılacağı belirtildi. 

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Saldırı görüntülerini izledi

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç da Lunapark Aile Sağlığı Merkezi'ne giderek, yetkililerden saldırı ile ilgili bilgi aldı. Saldırı görüntülerini de izleyen Koç, daha sonra tedavisinin ardından evinde dinlenen Dr. Tanelçi'yi ziyaret etti. Dr. Tanelçi'yi de dinleyen Koç, yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların son bulmasını temenni etti.

 

 

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