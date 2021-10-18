Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır'da hastasının saldırısına uğrayan diş hekimi: Ne iş olursa yaparım yeter ki huzurum yerinde olsun
Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde görev yapan Dr. Ömer Erdinç Erdaş, saldırısına uğradığı hastası hakkında suç duyurusunda bulundu. Erdaş, "İnanın meslekten soğuyorum. Çok kez mesleği bırakmak istedim. Ne iş olursa olsun yapayayım yeter ki huzurum yerinde olsun." dedi.
Diyarbakır'da hastasının saldırısına uğrayan diş hekimi: Ne iş olursa yaparım yeter ki huzurum yerinde olsun

Dr. Ömer Erdinç Erdaş

18 Ekim 2021 14:50 - AA Mehmet Sıddık Kaya
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Merkez Yenişehir ilçesindeki hastanede görevli Dr. Erdaş (29), AA muhabirine, 12 Ekim'de hastaneye gelen Ş.A. isimli hastanın diş röntgenine baktığında kanal tedavisine gerek olmadığına karar vererek, dolgu yaptığını söyledi.

Bu işlemle ilgili hastaya da bilgi verdiğini belirten Erdaş, şunları kaydetti:

"Aynı günün akşamı sosyal medya üzerinden uzun bir mesaj yazıp, 'Bu adam diş hekimi, bana yanlış tedavi uyguladı. Böyle egolu doktorların Allah belasını versin.' şeklinde mesajlar paylaştı. Cevap vermeden, yorumu kaldırdım. İki gün sonra hastaneye gelen Ş.A, klinikte hasta başındayken yüksek bir ses tonu ile 'Sen bana yanlış tedavi uyguladın, tazminat davası açacağım.' diyerek bana hesap sordu. Hasta başında olduğum için klinikten çıkarmak istedim. O sürede güvenlik personeli de orada yoktu. Klinikten çıkarmak istediğim zaman daha da sinirlendi. Ondan sonra bana saldırdı. Yüzüme ve kafama çok sayıda yumruk darbesi aldım."

"Psikolojik olarak çok etkilendim"

Erdaş, bu tür olayların hastanelerde zaman zaman meydana geldiğini dile getirerek, kendisinin de başına geldiğini, yarın başka hekimlerin de benzer saldırılara maruz kalabileceğini ifade etti.

Bu saldırıların önüne geçilmesini istediğini aktaran Erdaş, "Daha önce de başıma geldi ama böyle ciddi bir boyutta yaşamamıştım. Psikolojik olarak çok etkilendim." dedi.

Erdaş, özveri ile çalıştıklarını anlatarak, "İnanın meslekten soğuyorum. Çok kez mesleği bırakmak istedim. Ne iş olursa olsun yapayayım yeter ki huzurum yerinde olsun, diye açıkçası çok düşündüm. Şu anda da düşünüyorum. Çünkü tekrar o kliniğe döndükten sonra neler hissedeceğimi biliyorum. Can güvenliğim yok. Sürekli hasta başındayken kafamı kaldırıp kliniğin kapısına bakmak durumunda kalacağımı biliyorum." diye konuştu.

"Hekimimizin haklarını sonuna kadar savunacağız"

Hastanenin başhekimi Dr. Bülent İnceoğlu da, salgın sürecinde diş hekimlerinin sahada filyasyon ekibinde yer aldığını, stresli bir ortamda yoğun bir şekilde sağlık hizmeti sunma görevini sürdürdüğünü belirtti.

İnceoğlu, hastanelerinde görevli doktora yapılan saldırıyı kınadığını kaydederek, "Diş hekimi Ömer Erdinç Erdaş, doğru ve başarılı tedavi yaptığı halde Ş.A. isimli hasta tarafından saldırıya uğramış, darbedilmiştir. Bu işin peşini bırakmayacağız. Hekimimizin haklarını sonuna kadar savunacağız." ifadelerini kullandı.

Saldırı anı güvenlik kamerasında

Erdaş, saldırıyı gerçekleştiren hasta hakkında suç duyurusunda bulundu.

Öte yandan saldırı anı, hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

 

 

Görüntüde, klinikten koridora çıkan doktorun, uğradığı saldırının ardından yere düşmesi ve çevredekilerin saldırıyı fark ederek, o yöne doğru ilerlemesi yer alıyor.

 

 

İl Sağlık Müdürlüğü saldırıyı kınadı

İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, ilde görevli Dr. Ömer Erdinç Erdaş'a yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınadıklarını bildirdi.

"Her zorluğa karşı görevini en iyi şekilde yapma gayretinde olan ve hala devam eden salgın döneminde gece gündüz demeden, büyük bir özveriyle hizmet veren çalışanımıza karşı yapılan sözlü ve fiziksel saldırı bizleri derinden üzmüştür. Şifa veren ellere karşı vefa göstererek sağlık çalışanlarımıza yönelik bu saldırıları toplum olarak ortadan kaldırmalıyız." ifadelerini kullanan Tekin, Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü olarak konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti

Anahtar Kelimeler:

diyarbakir dr omer erdinc erdas dis hekimi saldiri

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
6
1) güvenlik (elzem)
18.10.2021 16:10:39
Her gün benzer haberlerden bıktık , usandık, bezdik. Nasıl çözülecek bu KABUS ?
Diş hekimi meslektaşımızın olayındaki davranış modeli yurt sathına yayıldı. Şehir eşkiyası, maganda tabir edilen zevat, bilmediği-uzman olmadığı bir konuda
1. KARAR VERİYOR
2. YARGILIYOR
3. İNFAZ EDİYOR !..
Format, kısır döngü, Bermuda şeytan üçgeni bu... Bu kısır döngüyü magandanın kafasında kırmadan bu iş düzelmez. Hani bir reklamda vardı : AKLINDAN BİLE GEÇİRME. Evet aklından bile geçirmeyecek hale getirilmesi gerekiyor şehir eşkiyasının, magandanın.
Fatma ebe hanımın şikayet konusu da yukardakinin bin beteri. Mecburi hizmetimden bilirim, ar belasına da sineye çeker bu tür olayların bazılarını kadın sağlıkçılarımız, hemşiremiz, ebemiz...
People
10
2) Fatma beşiracı (Ebe)
18.10.2021 15:13:18
Köylerde sağlık evlerinde ebelerin can güvenliği hiç yok tek başına çalışıyoruz bence güvenlik kamerası olmalı her sağlık evinde her türlü insan gelebiliyor kapıdan kim gelecek ne niyetle gelecek bilmiyoruz korku ile görev yapmak çok zor başımıza bir tehlike gelse imdat desek sesimizi duyurmamız zor oluyor
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.