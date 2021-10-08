Diyarbakır'da meslek örgütlerinden 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne' tepki

Tabip Odası, Diş Hekimleri Odası, Eczacılar Odası, Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) ve Mezopotamya Psikologlar İnisiyatifi gibi sivil toplum kuruluşları tarafından kurulan Diyarbakır Sağlık Platformu üyeleri bir kez daha sağlık çalışanları için toplandı. Platform üyeleri, Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan basın açıklamasında Sağlık Bakanlığı’nın ‘Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne tepki gösterdi.

Yenişehir Aile Sağlığı Merkezi önünde düzenlenen açıklamada ilk sözü alan Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Şube Eş Başkanı Şiyar Güldiken, hükümetin pandemi yerine sağlık çalışanlarıyla uğraştığını söyledi. Hükümetin sağlık alanında yaşanan krizi kabul etmediğini savunan Güldiken, “Bir buçuk yıldan fazla bir süredir pandemiyi yönetemeyen bu iktidar, sağlık emekçilerinin üzerindeki yükü bir kez daha arttırarak yönetmeye devam ediyor. Ortada tam bir kriz var ama bu hükümet diğer alanlardaki krizi kabul etmediği gibi sağlık alanındaki krizi de kabul etmiyor. Ancak gelinen aşamada sağlık örgütlerinde ifşa ettiği ve her gün halkın, vatandaşın bir sağlık merkezine giderken alamadığı sağlık hizmetini gördüğünde de ifşa olan bir pandemi yönetememe, bir siyasi kriz, ekonomik krizin içindeyiz” dedi.

Aile hekimliğine yeni düzenlemeler

Daha sonra söz alan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan, yönetmelikler getirilen düzenlemelere dikkat çekti. Turan’ın vurgu yaptığı düzenlemelerden bazıları şöyle;

Basında veya sosyal medyada izinsiz bilgi veya demeç vermek 50 ceza puanı. Ceza puanı listesinde en ağır suçlar olan sahte evrak düzenlemek, işe alkollü gelmekle aynı ceza puanı öngörülmüş bu eylem için. 50 ceza puanı zaten çok yüksekken aynı eylem ikinci kez yapılırsa 100 ceza puanı veriliyor.

Herhangi bir sebeple 150 ceza puanı alındığında iş akdi sona erme tehdidi içeriyor.

İki yıllık sözleşme süresi içinde 5 kez aynı veya farklı sebeple ceza puanı alındığında yine iş akdi sona erme tehdidi içeriyor

Entegre hastanede çalışan aile hekimliği çalışanları 2 yıllık sözleşme süresince 5 kez nöbete mazeretli veya mazeretsiz gitmediği zaman iş akdi sona eriyor. Mazeretin yok sayıldığı bir mevzuat düzenlemesi ile karşı karşıyayız. Kişi hasta olamaz, yakını vefat edemez, çocuğu hasta olamaz.

Bakanlık müfettişlerinin herhangi bir sebeple soruşturma başlatması ve bu soruşturma sonucunda iş akdi sona erme tehdidi içeriyor.”

Turan, yönetmelik geri çekilene kadar eylemlerinin sürdüreceklerini dile getirerek, şunları söyledi: “Tüm bu nedenlerden dolayı bu haksız ve hukuksuz maddelerle dolu Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliğine olan tepkimizi daha güçlü gösterebilmek için sağlık çalışanları ve sağlık meslek örgütleri ile buradayız. Mücadelemize; sonuç alana kadar, bu ceza yönetmeliği geri çekilene kadar devam edeceğiz.”

“Yönetmelik güvencesiz çalışmaya zorluyor”

Açıklamaya katılan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Halis Yerlikaya ise yönetmeliğin sağlık çalışanlarını güvencesiz çalışmaya zorladığını vurguladı. Yerlikaya, sağlık çalışanlarının susturulmak istendiğini savunarak, “Pandeminin orta yerindeyiz ama Sağlık Bakanlığı pandemi ile savaşmak yerine sağlıkçılarla savaşıyor. Ceza yönetmeliği Haziran ayında çıktı ve bu ceza yönetmeliği ile birlikte sağlıkçılar susturulmak isteniyor. Aile hekimleri susturulmak isteniyor, çalışma koşullarını ölçüsüz bir biçimde zorlaştıran, aile hekimlerini susturan, iş feshini kolaylaştıran ve giderek bizim çalışma alanlarımızda daha zorlu ve de güvencesiz bir biçimde çalışmaya zorlayan bu ceza yönetmeliğini kabul etmediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum “diye konuştu.

Açıklamanın ardından VOA Türkçe, aile hekimleriyle de konuşmak istedi. Ancak aile hekimleri, yeni yönetmelikle, konuşmaları halinde cezalandırılacaklarını belirterek, sorulara yanıt vermedi