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Diyarbakır'da şaşırtan iddia: Hastanenin temizliğini firmanın tuttuğu kadınlar yapıyor!
Diyarbakır’ın Bismil Devlet Hastanesi çarpıcı bir iddia ile gündeme geldi. İddialara göre, Bismil Devlet Hastanesi Başhekimliğince yapılan temizlik malzeme alımı için anlaşılan firmadan malzeme alınmayarak, kağıt üzerinde ödeme yapıldığı, bunun üzerine firmanın buna karşılık Diyarbakır’dan 20 gündelikçi kadın tutarak, hastanenin temizliğini yaptırdığı öğrenildi.
Diyarbakır'da şaşırtan iddia: Hastanenin temizliğini firmanın tuttuğu kadınlar yapıyor!
18 Mart 2022 13:48 - Diyarbakır Gazete Tayfun Yel
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’e taşınan iddialara göre, Diyarbakır’ın Bismil Devlet Hastanesi’nde Temizlik malzemesi alımı için adı belirtilmeyen bir firma ile anlaşma yapıldı. Ancak hastaneye herhangi bir malzeme alınmadığı, fatura kesilip kâğıt üzerinde ödeme yapıldığı belirtildi.

Diyarbakır Gazete'den Tayfun Yel'in haberine göre, bunun üzerine anlaşma yapılan Firma sahibi 60’tan fazla temizlik personelinin bulunduğu hastaneye Diyarbakır’dan ev temizliği yapan 20 ‘gündelikçi’ kadın göndererek, temizlik yaptırdı. Alınmayan malzemelere ödeme yapılarak ve yine ‘gündelikçi’ kadınlar tarafından yapılan temizlik sırasında hastanenin asansörlerini de bozularak devletin iki kere zarara uğratıldığı ileri sürüldü.

Kadınların temizliği görüntülere takıldı

Bu arada, ‘gündelikçi’ kadınlar tarafından hastanede yapılan temizlik kameralara takıldı. Görüntülerde temizlik yapan kadınların hastane koridorlarında temizlik yaptığı görülüyor.

 

 

Başhekimliğin aracı kime tahsis edildi?

CİMER’e yapılan şikayete ayrıca şu iddialara yer aldı:

“Ayrıca Başhekim R. G.’nin hastanenin aracını kendine ve hastane ile hiçbir ilgili olmayan yeğeni olarak tanıttığı kişiye tahsis etmiş olup, her gün 55 km uzaklıktaki evine gidiş dönüşlerde kullanıyor. Hastane kameraları ve araçta bulunan araç takip sistemi kontrol edildiğinde gerçeği öğrenmiş olacaksınız. Gerekli incelemelerin yapılıp vatanını, devletini seven ayrıca dürüst bir başhekimin asaletten atanmasını Bismil halkı olarak istiyoruz” denildi.

Anahtar Kelimeler:

bismil devlet hastanesi diyarbakir temizlik

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