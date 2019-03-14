SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Diziye dalıp parmaklarını kesen hastaya başarılı operasyon
Ardahan'da televizyon izlerken et doğradığı satır ile 2 parmağını kesen 12 yaşındaki Murat Çelik'in parmaklarından biri Erzurum'daki doktorlarca zamanla yapılan yarışın ardından yerine dikildi
Diziye dalıp parmaklarını kesen hastaya başarılı operasyon
14 Mart 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Evde televizyon izlerken et doğradığı satırı sol eline vurup 2 parmağını kesen Ardahanlı Murat Çelik, Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinde doktorlarca yapılan mikro cerrahi operasyon ile bir parmağına kavuştu.

Ardahan'da yaşayan 5. sınıf öğrencisi Murat Çelik (12), yaklaşık 1 ay önce evde yemek yapılması için kemikli etleri et satır ile doğramak istedi.

Satırla et doğrarken aynı zamanda televizyonda diziyi de seyreden Çelik, dalgınlıkla satırı sol eline vurarak 4'üncü ve 5'inci parmaklarını kesip kopmalarına neden oldu.

Yakınlarının yardımıyla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan Çelik, ilk müdahale sonrası Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniğine sevk edildi.

Çelik, burada yapılan tetkik ve inceleme sonrası fakültenin Plastik Cerrahi Anabilim Dalı'nda görevli Dr. Harun Karaduman ve Ömer Parıldar tarafından acil ameliyata alınarak mikro cerrahi operasyonu yapıldı.

Parmağın bir an önce yerine nakledilmesi için zamanla yarışan doktorlar, 5 saat süren ameliyat sonrası Çelik'in hem kopan 4'üncü parmağını yerine nakletti hem de el bileğinden vekasığından aldıkları dokularla zarar gören parmaktaki doku defektlerini onardı.

Hastanede son pansumanı yapılan Çelik, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Plastik cerrahlar İstanbul’da ve rekonstrüksiyon yapan cerrahlar azalıyor 

"Doku defektlerini aynı ameliyatta onardık"
Klinikte ameliyatı yapan doktorlardan Karaduman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çelik'in kendilerine 112 Acil Servis tarafından 4'üncü ve 5'inci parmaklarının kopması nedeniyle getirildiğini söyledi

Durumun acil olması üzerine Plastik Cerrahi Anabilim Dalı'nda görevli Dr. Öğr. Üyesi Hakan Çinal'a danışıp Çelik'i ameliyata aldıklarını anlatan Karaduman, "Murat Çelik bize getirildiğinde sol el 4'üncü parmağının kopmuş parçası vardı, 5'inci parmağının kopan parçası ise yoktu. Çelik'in 4'üncü parmağının orta bölümünde de doku ve damar defekti vardı. Öncelikle hastanın kemikle tendom onarımlarını yaptık. Daha sonra el bileğinden aldığımız damar ile damar defektlerini onardık. Böylece parmağın dolaşımını sağladık. Bunların ardından sinir, tendom ve diğer damar onarımları yapıldı." dedi.

Karaduman, ameliyatta kopan parçaları 4'üncü parmağa naklettikten sonra ek seansa ihtiyaç duymadan, 3'üncü parmağın sırt kısmından aldıkları dokularla Çelik'in doku defektlerini aynı ameliyatta onardıklarını kaydetti.

Kopan parmağın erken iyileşmesi için doku defekti sonrası 3'üncü ve 4'üncü parmağı birbirlerine dikerek 21 gün boyunca beklettiklerini ifade eden Karaduman, "21 gün sonra dikilmiş dokuyu ayırdık. Murat'ı, son pansumanını yapıp taburcu ettik ancak fizik tedavisi devam edecek. Murat'ın 4'üncü parmağını kurtarıldık, 5'inci parmağına ise kopan parçası getirilmediği için güdük onarımı yaptık." diye konuştu.

"Kopan parçalar suyun içinde olmamalı, buza direkt temas etmemeli"
Karaduman, parmak ve benzeri kopma durumlarında kopan parçaların hastaneye uygun şekilde taşınmasının önemine işaret etti.

Genellikle kopan parçaların suyun içinde ya da buza temas etmiş şekilde kendilerine getirildiğini, bu durumun ise çok yanlış olduğunu vurgulayan Karaduman, doku kopması vakalarında parçaların ıslak gazlı beze sarılı halde taşınması gerektiğine dikkati çekti. Karaduman, "Kopan parçalar bize suyun içinde ya da direkt buza temas etmiş şekilde getirildiğinde nakil imkanı çok zor. Kopan parçalar ıslak gazlı beze sarılıp ardından çevresine buz konulmalı ancak doku suya ya da buza direkt temas etmeden taşınmalı." bilgisini aktardı.

Karaduman, operasyonun başarılı geçtiğini dile getirerek, Çelik'in parmaklarının kan dolaşımında herhangi bir sorun bulunmadığını, sonraki süreçlerde parmağın daha fonksiyonel kullanılması için fizik tedavi gerektiğini aktardı.

Murat Çelik de evde ablası başka işle uğraştığı için et doğrarken satırla elini kestiğini söyledi.

Et doğrarken dizi de izlediğini anlatan Çelik, "Televizyonda dizi izliyordum, öylece dalmışım. Elim etin altındayken satırı elime vurmamla parmaklarım koptu. Doktorlar parmaklarımı tutturdu ve hayatımı kurtardı, onlara çok teşekkür ediyorum. Benim yaşımdakiler kesici aletle bir iş yapmasın, buradan herkesi uyarıyorum." şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:

ataturk universitesi murat celik tip fakultesi rekonstruktif

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
sağlıkta şiddet doktora darp Bahattin Ahmet Yalçın tıp bayramı 14 mart Afyonkarahisar Tabip Odası tıp bayramı Kastamonu Devlet Hastanesi Hasan Serdar BozkurtMardin İl Sağlık tip bayrami Saffet Yavuzbilkent şehir hastanesiRecep Tayyip ERdoğan Anesteziyoloji Hasta Güvenliği TARDkanserli hücre isa yıldırım İstanbul Teknik ÜniversitesiTıp Bayramı 14 Mart Zeliha ÖzerAtatürk Üniversitesi Murat Çelik Tıp Fakültesi rekonstrüktiftunceli devlet hastanesi 14 Mart hediyesiturk hemsireler dernegipromosyon anlaşmasıankara sehir hastanesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca üniversite hastaneleri tıp bayramıcumhurbaskani erdoganprof. dr. seher demirer14 mart tip bayrami’ prof. nuran yildirim tip tarihişehir hastaneleri basaksehir sehir hastanesi prof. dr. kemal memisogluyerli ilaç Şenel Yediyıldızjinekolog kürtaj Syngof Agnes Buzynsağlıkta şiddet doktora şiddet Mehmet Önceltıp bayramı sağlıkta şiddet Bingür Sönmeztıp bayramı sağlık bakanı fahrettin Kocatıp bayramı Namık Kemal Üniversitesi Mümin ŞahinDünya Böbrek Günü böbrek sağlığı Trakya Üniversitesi Sedat Üstündağfeto uzeyir erdem
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
14/03-17/034. Psikiyatri Zirvesi & 11. Ulusal Anksiyete KongresiPSİKİYATRİANTA
14/03-17/034. Psikiyatri Zirvesi ve 11. Anksiyete KongresiPSİKİYATRİANTA
14/03-17/034. Uluslararası Antalya Aile Hekimliği KengresiAİLE...ANTA
13/03-17/03Ulusal Akciğer Sağlığı KongresiGÖĞÜS...ANTA
27/03-30/0318. Nefroloji Kış OkuluNEFROLOJİKIBR
05/04-07/04TOD Nisan KursuGÖZ...ANKA
12/04-13/04Hacettepe Radyoloji BT Kursu 2019RADYOLOJİANKA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.