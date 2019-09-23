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Doç. Dr. Ebru Çelebioğlu: Grip, astım hastalarının hayatını tehdit ediyor
Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Erişkin Alerji İmmünoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Çelebioğlu, gribin özellikle astım hastalarında ataklara yol açabildiğini ve solunum yetmezliğine bağlı ciddi sonuçlar doğurabildiğini söyledi.
Doç. Dr. Ebru Çelebioğlu: Grip, astım hastalarının hayatını tehdit ediyor
23 Eylül 2019 - AA Yeşim Sert Karaaslan
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Doç. Dr. Çelebioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava sıcaklıklarının düşmesi ve mevsimin değişmesiyle grip vakalarının görülmeye başlanacağını belirterek, virüsün yol açtığı gribin solunum yoluyla bulaşan bir hastalık olduğunu, burun, boğaz, akciğerler gibi solunum yollarını etkilediğini belirtti.

Gribin soğuk algınlığı ya da nezleden farklı olarak daha ağır şikayetlerle kendini gösterdiğine dikkati çeken Çelebioğlu, "Aniden başlayan ateş, baş ağrısı, bitkinlik, öksürük, boğaz ağrısı, burunda tıkanıklık ve vücut ağrıları olur." dedi.

Aşının olası salgınları, hastalığı ve hastalığa bağlı gelişebilecek komplikasyonları önleyecek, en etkili yöntem olduğunu vurgulayan Çelebioğlu, "Grip virüsü sürekli şekil değiştirdiği için her yıl aşının içeriği de değişmektedir. Grip aşıları güvenli ve etkilidir. Her yıl bir önceki mevsim en çok rastlanan grip virüslerinin türlerine göre yeniden hazırlanır. Aşı sadece gripten koruduğu için diğer virüslerle olan enfeksiyonlara karşı etkisizdir." bilgisini verdi.

"Grip, astım hastalarında ataklar geçirilmesine neden olabilir"

Herkesin grip olabileceğine ancak yaşlılar, küçük çocuklar, gebeler ve eşlik eden başka hastalıkları olanların grip hastalığını daha ağır geçirebildiğine vurgu yapan Çelebioğlu, "Aşının yaşlılarda grip nedeniyle hastaneye yatışları, zatürre ve ölüm riskini azalttığı bilinmektedir." dedi.

Orta ve ağır şiddette astımı olan hastalarda nefes darlığında artışla ortaya çıkan atakların grip nedeniyle tetiklenebileceğinin altını çizen Çelebioğlu, astım ataklarını kontrol altına alabilmek için tetikleyici etkenlerin önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Çelebioğlu, astım hastaları için gribe yakalanmanın ciddi bir risk olduğuna işaret ederek, "Astım hastaları, grip hastalığını daha ağır geçirebilirler ve özellikle orta ve ağır şiddette astımı olanlar risk altındadır. Grip, hastalarda ataklar geçirilmesine ve solunum yetmezliğine yol açarak hayatı tehdit edebilir." uyarısında bulundu.

Astım hastaları için grip aşısının önemine dikkati çeken Çelebioğlu, "Astım hastaları için gribe bağlı komplikasyonlardan korunmada en etkili yol grip aşısı yaptırmaktır. Bu grup astım hastalarına her yıl grip mevsimi başlamadan grip aşılarını olmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

"Hiçbir zaman aşılanmak için geç değildir"

Aşının koruyucu etkisi yapıldıktan 2-3 hafta sonra ortaya çıkacağı için her yıl grip mevsimi başlamadan önce yaptırılması gerektiğini dile getiren Çelebioğlu, bunun için ideal dönemin ekim, kasım ve aralık ayları olduğunu belirtti.

Çelebioğlu, "Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre 18-64 yaş arasındaki sağlıklı insanlarda aşı yüzde 60 koruyucudur. Aşı canlı virüs içermediğinden grip kapma riski yoktur. Her yıl grip aşısı kampanyaları ekim-kasım aylarında yürütülür ancak hiçbir zaman aşılanmak için geç değildir." ifadelerini kullandı.

Grip aşısı uygulanan yerde ağrı, şişlik, kızarma, morarma ve sertleşme gibi lokal reaksiyonlar ve ateş, kırgınlık, titreme, yorgunluk, baş, eklem ve kas ağrılarının görülebildiğini anlatan Çelebioğlu, bu belirtilerin kısa sürede düzeleceğini söyledi. Çelebioğlu, "Aşı 50 yıldan daha uzun süredir kullanılmaktadır, milyonlarca kişiye uygulanmıştır ve genellikle güvenilirdir. Her yıl aşı lisans verilmeden önce sağlık otoriteleri tarafından dikkatle incelenmektedir." diye konuştu.
 

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grip astim hacettepe universitesi

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