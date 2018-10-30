Doç. Dr. Filiz Canpolat : ‘Psoriazis hastaları mutlaka doktora başvurmalı’

Hastalığın, tüm dünyada %2-3 oranında görüldüğü bilinmekte yani dünyada yaklaşık 125 milyon civarında, Türkiye’de ise 700 bin insanı etkilediğini kaydeden Canpolat; “Psoriazis multipl komorbiditenin eşlik ettiği yaşam boyu süren kronik sistemik enflamatuvar bir hastalıktır. Amacımız sistemik tedavi ile uzun dönem hastalık kontrolü, komorbidite gelişimini önlemek ve hayat kalitesinde düzelme sağlamaktır. Hastalarımızın tedavileri için mutlaka dermatoloji uzmanlarına başvurmalarını ve alternatif tedavi denilen bilim dışı yöntemlere itibar etmemelerini öneriyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.