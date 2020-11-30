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Doç. Dr. Günal: Kitabın geliri KAHEV’e, sağlık şehitlerinin çocuklarına öğrenim bursu olarak aktarılacak
Doç. Dr. M. Yalçın Günal’ın hazırladığı “Sağlık Bilimleri için Temel Fizyoloji” isimli kitabın telif haklarından doğan tüm geliri KAHEV’e (Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı) bağışlanacak
Doç. Dr. Günal: Kitabın geliri KAHEV’e, sağlık şehitlerinin çocuklarına öğrenim bursu olarak aktarılacak
30 Kasım 2020 16:03 -
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MEDİMAGAZİN-Özellikle eczacılık fakültesi, hemşirelik ve tüm sağlık meslek yüksekokullarındaki öğrenciler için ders kitabı niteliği taşıyan “Sağlık Bilimleri için Temel Fizyoloji” kitabı satışa sunuldu. Kitabın yazarı Doç. Dr. M. Günal, satışlardan sağlanacak geliri KAHEV’e bağışlayacağını duyurdu. Günal, “Koronavirüs ile mücadele sırasında şehit olan tüm sağlık çalışanlarının (doktor, hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni, güvenlik görevlisi, sekreter ve daha niceleri) bizlere emanet ettikleri yavrularına öğrenim bursu sağlanabilmesi için kitabımın telif haklarından doğan tüm gelir KAHEV’e aktarılacaktır.” ifadelerini kullandı.

Kitap içeriğinde ilgili fakülte ve yüksekokul öğrencilerinin, meslek hayatlarında kullanabilmeleri için bilginin, sade bir anlatım dilinde verilmeye çalışıldığı dikkat çekiyor. Monoton bir anlatım tarzından uzak duran kitap, öğrenmenin temelinde tekrar yapmanın önemine de vurgu yapıyor. Hatırlatma kutucukları ve kutucukların başına “Bakın burası çok önemli!” başlığının yer aldığı kitap, okuyucularını bilgilendirirken eğlendirmeyi de amaçlıyor. Kitapta, belirli bir sırayla tüm organ sistemleri ile ilgili bilgilerin gerektiği kadar histoloji ve yer yer anatomi bilgileri yer almakta.

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