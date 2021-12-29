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Doç. Dr. Günal, kitabının gelirini SMA hastası bir bebeğin tedavisi için bağışladı
Doç. Dr. M. Yalçın Günal, eczacılık fakültesi, hemşirelik ve sağlık meslek yüksekokulları öğrencilerine yönelik olarak hazırladığı Sağlık Bilimleri için Temel Fizyoloji kitabının ilk baskısının gelirlerini KAHEV’e bağışlamıştı. Doç. Dr. Günal, kitabın ikinci baskısının gelirlerinin ise SMA hastası bir bebeğin tedavi masrafları için kullanılacağını açıkladı.
Doç. Dr. Günal, kitabının gelirini SMA hastası bir bebeğin tedavisi için bağışladı
29 Aralık 2021 17:57 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. M. Yalçın Günal, yaklaşık bir yıl önce birinci baskısı satışa sunulan “Sağlık Bilimleri için Temel Fizyoloji” kitabının tüm telif hakları geliri koronavirüs mücadelesi sırasında şehit olan sağlık çalışanlarının çocuklarına eğitim bursu olarak aktarılmak üzere yazar tarafından KAHEV ‘e bağışlanmıştı. Kitabın kısa bir süre önce çıkan genişletilmiş ikinci baskısı ise yoğun ilgi nedeniyle tükenmek üzere.

Kitabın gelirleri SMA hastası bir bebeğe bağışlanacak

Kitabın yazarı Doç. Dr. M. Yalçın Günal, kitabın ikinci baskısının gelirini ise SMA-Tip1 hastası Fatma Zehra bebeğin tedavisi için oluşturulan bağış kampanyasına aktarıldığını bildirdi. Ayrıca yazar, SMA hastalığı konusunda toplumsal farkındalığı artırabilmek ve Fatma Zehra bebeğin tedavisine bir nebze olsun katkı sağlayabilmek için yapılmış olan bu davranışın örneklerinin artması temennisinde bulundu.

Kitap hakkında

Doç. Dr. M. Yalçın Günal’ın kaleme aldığı kitapta ilgili fakülte ve yüksekokul öğrencilerimizin meslek hayatlarında kullanabilecekleri bilgiler sade bir anlatım dilinde veriliyor. Monoton bir anlatım tarzından uzak olan kitap öğrenmenin temelinde yer alan tekrar yapmanın önemine vurgu yapmak amacıyla hatırlatma kutucuklarına yer veriyor. Fizyoloji konularının histoloji konuları ile harmanlandığı kitapta bilgiler şekil ve grafikler ile de destekleniyor.

Anahtar Kelimeler:

doc dr m yalcin gunal fizyoloji kahev sma hastasi tedavi masraflari kitap

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