SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Doç. Dr. Meltem Ergün: Akdeniz tipi beslenme, kolon kanseri gelişimini önlüyor
Sebze ve meyvenin bol, kırmızı etin az tüketildiği, balık ve zeytinyağına ağırlık verilen diyet, “Akdeniz Diyeti” olarak nitelendiriliyor ve sağlıklı yaşamın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Akdeniz diyetinin, birçok kanser türünün gelişimini önlediğinin bilimsel çalışmalarla kanıtlandığını söyleyen Gastroenterolog Doç. Dr. Meltem Ergün de ABD, İngiltere ve İspanya’da yapılan uzun takipli araştırmaların sonucunda kolon kanseri gelişimini önleyen diyetin, Akdeniz tipi beslenme olduğunun saptandığını vurguluyor
Doç. Dr. Meltem Ergün: Akdeniz tipi beslenme, kolon kanseri gelişimini önlüyor
22 Mart 2019 - NTV
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Bol sebze ve meyvenin antioksidan yapısıyla kanser gelişimini azaltmaya yardımcı olduğunun altını çizen Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Meltem Ergün,  “Akdeniz mutfağında tereyağı ve margarin kullanılmaz, zeytinyağı oldukça fazla tüketilir; tuz yerine de baharat kullanılır. Her gün bol miktarda çiğ ve pişirilmiş sebze ile meyveler yenir. Haftada 5-6 porsiyon balık ve tavuk tüketilir. Kırmızı et ise ayda birkaç kez tüketilir” dedi.

“TARAMAYA 45 YAŞINDAN İTİBAREN BAŞLANMALI”

Yeni bilimsel yayınların kolonoskopi taramalarının 45 yaşından itibaren yapılmasını önerdiğini söyleyen Doç. Ergün, şu bilgileri aktardı: 

“Kalın bağırsak kanserinden korunmanın diğer bir yolu da düzenli kontrollerimizi yaptırmaktır. Hiçbir şikayeti olmayan bireylerde 45 yaşında tarama başlamalı. Ailesinde kalın bağırsak kanseri olanlarda ise hastalık ortaya çıkış yaşından 10 yıl önce tarama başlamalıdır. Örneğin hastanın babasında kalın bağırsak kanseri tanısı 50 yaşında konmuşsa, oğluna 40 yaşında kolonoskopi yapılmalıdır. Ayrıca dışkıda karışık kan bulunması, tuvalet alışkanlığında değişme, istemsiz kilo kaybı ve sebebi bilinmeyen kansızlık alarm belirtileridir ve hemen kolonoskopi yapılmasını gerektirir.

Tarama amaçlı kolonoskopi, kolonda kanser öncülü olarak bulunan poliplerin (et benleri) saptanması ve bunların çıkarılması amacıyla yapılıyor. Zira bu polipler çıkarılmadığı takdirde 5-10 yıl içinde kalın bağırsak kanserine dönüşme ihtimali var. Polipler çıkarılınca risk sıfırlanmış olur. Polip saptanmazsa 10 yıl tekrar kolonoskopi yapılması gerekmez. Ancak polip saptanan hastalar yeni polip çıkma ihtimaline karşın 2-3 yılda bir kolonoskopik takibe devam etmelidir.” 

KOLON KANSERİNDEN KORUNMAK İÇİN BUNLARA DİKKAT!

- Akdeniz tipi beslenme uygulayın.
- Fiziksel aktivitenizi artırın (günde yarım saat hafifçe terleten spor yapın).
- Bol su için (günde 2-3 litre).
- Sigaradan ve alkolden uzak durun.
- 45 yaşından itibaren düzenli tarama yaptırın (kolonoskopi). 

Anahtar Kelimeler:

akdeniz mutfagi yeditepe universitesi kozyatagi hastanesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
sağlıkta şiddet Tokyo üniversitesi japonya balık tüketimi omega-3 Kırıkkale Yüksek İhtisas kapalı omuz ameliyatı Uluslararası Pediatri Birliği Enver Hasanoğlu Türkiye Milli Pediatri Derneği Akdeniz mutfağı Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi karaciğer nakil merkezi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi mustafa emiroğlu Ankara Şehir Hastanesi Yasin Aydın geleneksel tıp tamamlayıcı tıp tüberküloz Melahat Bekir Külah reflü Türk Gastroenteroloji Derneği Serhat Bor sahte profesör beyin cerrahisi ameliyat tüp bebek SGK tedavi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
21/03-23/03 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Sempozyumu TIP EĞİTİMİ İZMİ
27/03-30/03 18. Nefroloji Kış Okulu NEFROLOJİ KIBR
05/04-07/04 TOD Nisan Kursu GÖZ... ANKA
07/04-10/04 41. PEDİATRİ GÜNLERİ ve 20. PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ ÇOCUK... İSTA
12/04-13/04 Hacettepe Radyoloji BT Kursu 2019 RADYOLOJİ ANKA
12/04-14/04 Hedef Kanser 2019 TIBBİ... KIBR
10/04-14/04 Türk Toraks Derneği 22. Yıllık Kongresi GÖĞÜS... ANTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.