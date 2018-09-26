Doç. Dr. Öcal: 'Grip Aşısı için en ideal ay ekim'

AA muhabirine yaptığı açıklamalarda bulunan Öcal, sonbaharın gelmesiyle toplumda zatürre ve grip görülme riskinin arttığını, halk arasında zatürre adıyla bilinen "pnömoni"nin akciğerin iltihabı olduğunu söyledi.

Öcal, 65 yaş üzerindeki her bireyin zatürre ve grip aşılarını yaptırmasını önerdiklerini ancak bazı hastalarda yaşları 65 yaşının altında olsa dahi zatürre ve grip ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.

Bu hastalarda iki ana riskin mevcut olduğunu dile getiren Öcal, "İlki gribin zatürreye dönüşmesidir. İkincisi ise zatürrenin diğer sağlıklı bireylerden çok daha ağır seyredebilmesidir. Diğer bir deyişle, basit bir grip yaşlı hastalarda veya kronik akciğer hastalığı olanlarda solunum yetmezliği ve yoğun bakım ihtiyacına kadar ulaşabilen çok ağır tablolara neden olabilmektedir. Zatürre, hala tüm dünyada milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine yol açan ciddi bir hastalıktır. Gribin zatürreye dönüşmemesi için en güvenilir koruyucu yöntem aşılamadır." diye konuştu.

Grip aşısı için en ideal zaman ekim ayı

Öcal, KOAH, astım, bronşektazi gibi kronik akciğer hastalığı olan kişilerin grip ve zatürre aşılarını yaptırmalarının çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Grip ve zatürre aşısı bu hastalarda hayat kurtarıcı olabilmektedir. Grip aşısı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından son bir yılda en sık grip etkeni olduğu açıklanan virüslerin zayıflatılmasıyla hazırlanır. Bu aşı, grip salgınları başlamadan önce yaptırılmalıdır. En uygun dönem eylül, ekim ve kasım aylarıdır. Etkisi 2-3 hafta sonra ortaya çıktığı için grip salgını başlamadan en az 2 hafta önce yapılması önemlidir. Genellikle ekim ayı bitmeden yaptırılması idealdir. Grip aşısı sayesinde yaşlılarda grip nedeniyle hastaneye yatış yüzde 50, zatürre riski yüzde 60, ölüm riski ise yüzde 70 azalır. 65 yaşından büyük her birey, KOAH, astım, bronşektazi gibi kronik akciğer hastalığı, böbrek, karaciğer, kalp, akciğer ve diyabet gibi kronik hastalığı olanlarla, kan ve bağışıklık sistemi hastaları, doktor, hemşire ve yardımcı sağlık personeli, güvenlik görevlileri, itfaiyeciler gibi toplum hizmeti verenlerle, grip sezonunda gebe olanlar grip aşısı yaptırmalıdır."

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nesrin Öcal, zatürre aşısının da en sık zatürre mikrobu olan "pnömokok" bakterisinden elde edilen bir aşı olduğunu, 65 yaşından gençlerde ilk aşıdan 5 yıl sonra bir kere daha yapılması gerektiğini belirterek, 65 yaş üzerinde aşılanmış olanlarda ikinci aşının gerekmediğini anlattı.

Zatürre aşısının mevsimsel zamanlamasının olmadığını dile getiren Öcal, bireylerin istenilen zamanda aşı yaptırabileceğini ifade etti.

Doç. Dr. Nesrin Öcal, "65 yaşından büyük her birey, böbrek, karaciğer, kalp, akciğer ve diyabet gibi kronik hastalığı olanlar, dalağı alınmış veya fonksiyonu bozulmuş kişiler, alkol bağımlıları, kanser tedavisi olanlar, bağışıklığı bozulmuş, organ nakli olmuş, beyin, omurilik sıvı kaçağı bulunan hastalarla, hastane ve huzurevi çalışanları zatürre aşısı yaptırmalıdır." diye konuştu.