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Doçentlik sınav başarı belgeleri e-Devlet'ten alınabilecek
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, adaylar, "https://www.turkiye.gov.tr" adresinden giriş yaparak e-imzalı düzenlenen doçentlik sözlü sınav başarı belgesini, e-Devlet üzerinden edinebilecek.
Doçentlik sınav başarı belgeleri e-Devlet'ten alınabilecek
23 Temmuz 2020 11:07 - AA
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e-Devlet hizmeti üzerinden oluşturulan e-İmzalı Doçentlik Sözlü Sınav Başarı Belgesi dışında, ayrıca fiziki Doçentlik Sözlü Sınav Başarı Belgesi Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından düzenlenmeyecek ve adaylara gönderilmeyecek.

Denklik başvuruları da e-Devlet üzerinden alınabilecek

Öte yandan yurt dışında alınan doktora ya da sanatta yeterlik unvanlarının değerlendirilmesine ilişkin denklik başvuruları da e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı.

Başvurular, "https://www.turkiye.gov.tr" adresinden T.C. kimlik/YU numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak "Yurt dışı Unvan Denklik Başvuru İşlemi (Doktora/Sanatta Yeterlik)" üzerinden elektronik ortamda Üniversitelerarası Kurula yapılacak. Başvuru süreci, e-Devlet üzerinden takip edilebilecek.

Anahtar Kelimeler:

docentlik docentlik sozlu sinav e-devlet turkiyegovtr basari belgesi

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