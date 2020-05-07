Doçentlik sözlü sınavları 15 Haziran'dan sonra yapılacak

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK), aday ve jüri üyeleri için gerekli tedbirlerin alınması ve uygun ortam sağlanması ön şart olmak kaydıyla doçentlik sözlü sınavlarının 15 Haziran'dan sonra yapılabileceği bildirdi.

ÜAK'tan üniversitelere doçentlik sözlü sınavlarına ilişkin yazı gönderildi.

Yazıda 4 Mayıs'taki Kabine Toplantısı'nda 15 Haziran'dan itibaren üniversitelerin akademik takvime dönebileceği kararı alındığı hatırlatıldı. Buna göre üniversitelerin bu tarihten itibaren bu ve gelecek yılın eğitim öğretim süreçlerine ilişkin akademik çalışmalarını düzenleyebilecekleri ifade edildi.

Devletin ilgili kurumlarınca 1 Haziran 2020'den itibaren 14 gün boyunca Kovid-19 salgınının kontrol altına alındığının ve kesin düşüşe geçtiğinin beyan edilmesi koşuluyla, 15 Haziran 2020'den sonra üniversitelerde de normale dönüşün ilk aşamasının başlayacağının anlaşıldığı kaydedildi.