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Doğduğu odada 14 gün karantinada kaldı
Çin'in Vuhan kentinden getirilen 42 Türk vatandaştan biri olan Burcu Öner, karantina boyunca kaldığı odanın aynı zamanda doğduğu oda olduğunu söyledi
Doğduğu odada 14 gün karantinada kaldı
14 Şubat 2020 -
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Çin'in Vuhan kentinden getirilen 42 Türk vatandaşının yeni tip Koronavirüs (Covid-19) için uygulanan 14 günlük karantina sona erdi. 14 gün boyunca karantinada kalan vatandaşlar basına açıklamalarda bulundu

Karantinada kalan İngilizce öğretmeni Burcu Öner, açıklamasında "Enteresan bir şey oldu. Anneme 'Ankara'ya gideceğiz, bu hastanede kalacağız' dediğim zaman annem, 'ben seni orada dünyaya getirmiştim' dedi. Odama çıktıktan sonra annem 'üçüncü kat 307 numaralı odada kalmıştım' dedi, ben de aynı odadaydım. Milyonda bir gerçekleşecek bir olay gerçekleşti"dedi.

"Ben şu anda Anıtkabir'e gitmeyi düşünüyorum" diyen Öner, "Hepimiz Wuhan'dan geldik. Wuhan'da ben İngilizce öğretmeni olarak çalışıyordum. Ama şu andan itibaren pek mümkün görünmüyor" dedi.  

Başka bir vatandaş da, "Evden uzun bir süre çıkamadık. Güzel bir organizasyonla buraya geldik. 14 günlük güzel bir süreç yaşadık. Bugünden sonra memleketim Erzincan'a gideceğim. Tehlike geçtikten sonra Vuhan'a dönebilirim" ifadelerini kullandı. 

Vuhan'da yaşanan süreçten bahseden vatandaş, "Vuhan'a uzakta yaşıyordum ama evlerden çıkan olmuyordu. Kısıtlı erzak ile idare etmek zorunda kaldık" diye konuştu. 

Başka bir vatandaş ise, "Karantina kararını duyunca şok yaşadık. Elçiliğimiz bize ilk gün ulaştı. Operasyon düzenli bir şekilde yürütüldü. Ulaşımın sıfır olduğu bir şehirde bizi havalimanına getirdiler. Çok teşekkür ediyorum" sözlerini kullandı. 

Karantina altındaki Çin'in Vuhan şehrinde 'En çok yiyeceği idareli kullanmak konusunda zorlandıklarını' söyleyen vatandaş, "Wuhan'daki karantina bittikten sonra şehre geri dönerek tezimi bitireceğim" dedi.  

Anahtar Kelimeler:

koronavirus covid-19 karantina

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