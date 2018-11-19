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Doğu Akdeniz Üniversitesi Yükseköğretim Enstitüleri Konsorsiyumu'na kabul edilerek bir ilke imza attı
DOĞU Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Avrupa Sağlık ve Rehabilitasyon Yükseköğretim Enstitüleri Konsorsiyumu'na (COHEHRE) kabul edilerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bir ilke imza attı.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Yükseköğretim Enstitüleri Konsorsiyumu'na kabul edilerek bir ilke imza attı
19 Kasım 2018 - DHA
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DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi bu yeni üyeliği ile COHEHRE üyesi olan Avrupa Birliği üniversiteleri ile eğitim, öğretim ve araştırma alanlarında paylaşımda bulunmayı ve DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrenci ve öğretim elemanlarının bu alanlarda desteklenmesini hedefliyor.

COHEHRE 1990 yılında kurulmuş ve 12 farklı Avrupa ülkesinden 42 üye üniversiteyi bünyesinde bulunduran ve Avrupa Topluluğu Ülkelerinde sağlık alanındaki yükseköğretim kurumlarında sosyal ağ kurulmasını hedefleyen bir organizasyon. Ayrıca öğretim, öğrenme ve araştırma alanında uluslararası boyuttaki mevcut ve gelecekteki en iyi uygulamaları paylaşarak üyelerine katkı sağlamayı da amaçlıyor. COHEHRE Avrupa’da, üye üniversiteler aracılığı ile ortak araştırma projelerinin geliştirilmesine katkı koymakla birlikte, eğitim modellerinin ve yöntemlerinin geliştirilmesini teşvik ederek sağlık hizmetlerinde mesleki işbirliğinin artırılmasını hedefliyor.

Anahtar Kelimeler:

dogu akdeniz universitesi saglik bilimleri fakultesi

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