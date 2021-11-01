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Doğu gezisine katılan sağlık çalışanlarının midibüsü devrildi: 1 doktor öldü, 24 yaralı
Sivas'ın Kangal ilçesinde, içerisinde Doğu gezisine katılan sağlık çalışanlarının bulunduğu midibüs şarampole devrilerek yan yattı. Kazada 1 doktor hayatını kaybetti, 24 kişi ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden kalp damar cerrahi uzmanı Dr. Hasan Hüseyin Saltık'ın (67) cenazesi, memleketi Niğde'ye gönderildi.
Doğu gezisine katılan sağlık çalışanlarının midibüsü devrildi: 1 doktor öldü, 24 yaralı
01 Kasım 2021 09:43 - DHA Eraydın AYTEKİN - Hüsnü Ümit AVCI
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Kaza, Sivas'ın Kangal ilçesi girişinde meydana geldi. Samsun'dan Adıyaman'a Doğu gezisine katılan çağlık çalışanlarının bulunduğu N.A. yönetimindeki 55 AAD 524 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrilerek yan yattı. 

Kaza yerine ihbar üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Dr. Hasan Hüseyin Saltık'ın (67) yaşamını yitirdiği belirlendi. 24 kişi de yaralandı. 

Yaralılar Kangal ve Sivas’taki hastanelerde tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazada hayatını kaybeden Kalp Damar Cerrahı Dr. Hasan Hüseyin Saltık'ın cenazesi Kangal Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Saltık'ın memleketi Niğde'de toprağa verileceği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:

sivas kangal trafik kazasi doktor dogu gezisi

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