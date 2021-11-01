Doğu gezisine katılan sağlık çalışanlarının midibüsü devrildi: 1 doktor öldü, 24 yaralı

Kaza, Sivas'ın Kangal ilçesi girişinde meydana geldi. Samsun'dan Adıyaman'a Doğu gezisine katılan çağlık çalışanlarının bulunduğu N.A. yönetimindeki 55 AAD 524 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrilerek yan yattı.

Kaza yerine ihbar üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Dr. Hasan Hüseyin Saltık'ın (67) yaşamını yitirdiği belirlendi. 24 kişi de yaralandı.

Yaralılar Kangal ve Sivas’taki hastanelerde tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazada hayatını kaybeden Kalp Damar Cerrahı Dr. Hasan Hüseyin Saltık'ın cenazesi Kangal Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Saltık'ın memleketi Niğde'de toprağa verileceği belirtildi.