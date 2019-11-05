Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Doğu'da bir ilk: Robotik cerrahi ile by-pass ameliyatlarına başlandı
Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bölgede bir ilke daha imza attı. Hastanede, robotik cerrahi ile by-pass ameliyatlarına başlandı
Doğu'da bir ilk: Robotik cerrahi ile by-pass ameliyatlarına başlandı
05 Kasım 2019 - TRT Haber Hasibe Şener
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde robotik cerrahi ile by-pass ameliyatlarına başlandı. Operasyon için göğüs kafesi kesilmiyor. Vücutta açılan bir kaç kesikten by-pass ameliyatı gerçekleştiriliyor.

Kalp Damar Cerrahisi Klinik Şefi Prof. Dr. Mehmet Ali Kaygın, "Kardiyal kitle korener by- pass cerrahisi yapılacak olan hastaların artık batıya gitmesine gerek kalmadı" dedi.

Doğuda ilk kez uygulanan yöntem, hastaya pek çok avantaj sağlıyor. Uygulamadan hastalar da son derece memnun. 

Robotik cerrahi ile ameliyat, elde titreme ve yorgunluk yapmadığı için, hekimler açısından da konforlu bir yöntem. 

Anahtar Kelimeler:

erzurum egitim ve arastirma hastanesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca Emine Alp Meşe Dominick Chilcott Endonezya Sağlık Bakanlığı dang humması adli tıp bilirkişi doktor hekim YESAV Sağlıkta Yenileşim Ödülleri sağlıklı beslenme ıspanak Organ Bağışı Haftası Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Özcan Akan sağlıklı beslenme Osman Abbasoğlu yangın hastane Siirt Devlet Hastanesi rahim ağzı kanseri Hüsnü Görgen Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü diploma kiralama doktor tıp fakültesi eczacılık diş doktoru FETÖ doktor göçmen sağlığı Emine Alp Meşe Sağlık Bakan Yardımcısı Konya Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı İrem Demirtaş ıspanak SAğlık Bakanı DRX Türkiye Klinikleri hekim doktor veteriner hekim Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği meme kanseri Ulusal Kanser Enstitüsü meme kanser Sağlık Bakanlığı bağırsak kanseri bakteri Ulusal Kanser Araştırmaları Enstitüsü ıspanak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü doktor hekim whatsapp organ nakli
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.