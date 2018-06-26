Doğum izleri değil AVM olduğu anlaşıldı



Kanada'nın Alberta bölgesinde yaşayan Wight ailesine geçtiğimiz kış yeni bir üye katıldı. 32 yaşındaki anne olan Meagan Wight, Ocak ayında prematüre olarak bebeği Dominic’i dünyaya getirdi. Dominic’in sağlık sorunları aileyi ve doktorları endişelendirdi.

Anne Meagen Wight’a göre aile üç kez şok yaşadı: “İlk şokumuzu oğlumuz 8 hafta erken doğduğunda yaşadık. İkincisi ise, tüm taramalarımızın temiz olmasına rağmen hasta olarak doğmasıydı. Son şokumuzu ise NICU(Yeni doğan yoğun bakım ünitesi) deneyimini sırasında yaşadık ve hayatta kalamayacağını düşündüğümüz zaman kederle yüzleştik" diyor ve ekliyor "O hayatta kaldıkça neşemiz arttı.”



Dominic, tüm tenini kaplayan kırmızı kan benekleriyle doğdu. Ailesi durumu ilk anda garipsese de zamanla solacağını düşündü. Doktorlar, bunların doğum izleri olduğunu ve diğer hastalığı ile bağlantılı olmadığını söyledi.

Bir kaç günlük iken felç geçirdi

Küçük bebek, ciğerlerinde ve beyninde AVM hastalığı yani yerel kan dolaşımı bozukluğu (Arteriovenöz malformasyon) ile doğdu. Bu hastalık, o daha birkaç günlük iken felç geçirmesine sebep oldu. Geçirdiği inme sonrasında talihsiz bebek yoğun bakım ünitesine alındı. Doktorlar, bebeğin fazla yaşamayacağını söyledi ve ailesi yoğun bakım ünitesinde iken fişini çekmeye karar verdi.

Meagan, “Doktorlara inanmıştık. Onunla sahip olduğumuz tüm zamanı verimli geçirmeye çalıştık, fotoğraflar, videolar çektik. Sonrasında fişini çekme kararı aldık; her türlü ölüyordu sadece acısız olsun istedik. Solup gitmesini beklerken o üç gece boyunca mücadele etti. Şimdi çok sağlıklı!" sözleriyle süreci anlattı.

Dominic her şeye rağmen hayatta kaldı; şimdi 5 aylık bir bebek. Ablası kardeşine, 101 Dalmaçyalı filminden etkilenerek Spot lakabını taktı. Ailesi, fazla bilinmeyen bir hastalık olan AVM’nin bilinirliğini artırmak için uğraşıyor.