Doğum kime ait? Anneye mi , doktora mı, bebeğe mi?

ANKARA- Doğasında Doğum Derneği Başkanı Prof. Dr. Aydan Biri, "Doğum, aslında ne anneye ne doktora ait, doğum bebeğe aittir. Biz bebeğe ait olan bir sürece müdahale ediyoruz. Hepimizin sorumluluk alması, bir duruş belirlemesi lazım. Dünyaya gelecek olan bireyin haklarını, bizlerin savunması lazım." dedi.

Doğasında Doğum Derneğince, doğum konusunda toplumun doğru bilgilendirilmesi amacıyla ATO Binası Meclis Salonu'nda, "Toplumda Doğum Algısı Sempozyumu" düzenlendi.

Prof. Dr. Biri, sempozyuma ilişkin yaptığı açıklamada, annelerin, doğum sürecine ilişkin doğru bilgilere sahip olmadığını dile getirdi.

Türkiye'de sezaryenle doğum oranlarının yüksek olduğuna değinen Biri, "100 kadından 54'ü şu anda herkesin kapalı cerrahi yaptığı, kimsenin açık cerrahiye yeltenmediği bir durumda açık karın ameliyatıyla anne oluyor." dedi.

Anne ve bebek sağlığı için doğum sürecinin önemine dikkati çeken Biri, "Sempozyumun amacı doğumu doğru anlatmak. Doğum sezaryen de olabilir. Doğumda kadın her türlü şeyle ilgili tepkili, doğru bilmiyor. Suni sancıyı, doğumdaki uygulamaları, sezaryeni, normal doğumu yanlış biliyor, her şey birbirine karışmış vaziyette. Bunları ayıklamak için doğru bilgilere sahip olmak lazım." diye konuştu.

Doğum konusunun sadece anneleri değil tüm toplumu ilgilendirdiğine işaret eden Biri, bu konuda sempozyumda birçok sivil toplum örgütü ile iş birliği halinde çalıştıklarını anlattı.

Biri, doğumun hekim, sağlık personeli, hastane, toplum ve anne tarafına ilişkin süreçleri olduğuna dikkati çekerek, "Doğumu doğru anlatmayı hedefliyoruz. Doğru yapılan birçok şeyin yanlışmış gibi algılanmasından insanları kurtarmak lazım. Anneler, suni sancı yapılacak diye sezaryen oluyor, yok böyle bir şey. Doğum ilerlemiyorsa basit bir şekilde destekliyorsunuz, bunu ilerletiyorsunuz. Burada yanlış bir algı var. Bu yanlış bilinen detayları işleye işleye ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sempozyumda "Doğum kime aittir" konusunun tartışılacağını dile getiren Biri, şunları kaydetti:

"Doğum, aslında ne anneye ne doktora ait, doğum bebeğe aittir. Biz bebeğe ait olan bir sürece müdahale ediyoruz. Hepimizin sorumluluk alması, bir duruş belirlemesi lazım. Dünyaya gelecek olan bireyin haklarını bizlerin savunması lazım."

Sempozyumun açılışına Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Karabay, bazı milletvekilleri, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kadın doğum uzmanları da katıldı.

Sempozyum, "Doğuma genel bakış", "Doğum kime aittir", "Doğumu etkileyen faktörler", "Doğum korkusu ile nasıl baş edilmeli", "Kadın ve doğum için neler yapılabilir" başlıkları altındaki oturum ve panellerle devam etti.

Sempozyumda Medimagazin Genel Yayın Yönetmeni Dr.İbrahim Ersoy da 'yazılı ve görsel basının doğum korkusuna etkisi' konulu bir konuşma yaptı.