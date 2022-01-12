Doğum koçu skandalı: 'Makat gelişi' evde doğum yaptırmaya çalıştı!

MEDİMAGAZİN - Olay geçtiğimiz gün yaşandı. 112 tarafından acil doğum nedeniyle Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen 41 haftalık bir gebenin, evde doğum yaptığı sırada bebeğinin makat doğum ile geldiği ve kanalda kaldığı öğrenildi.

Sonrasında edinilen bilgiye göre doğum koçu tarafından evde doğum yaptırılması sırasında, bebeğin önce bacaklarının hareket ettiği ancak sonrasında morarmaya başlaması üzerine ailenin 112 acil servise haber verdiği öğrenildi.

Evde doğum koçu tarafından doğumu gerçekleştirilen talihsiz bebeğin hayatını kaybettiği bilgisine ulaşılırken, annenin ise sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı tarafından 01 Ekim 2021 tarihinde yayınlanan "Doula ve Doğum Koçluğu Sertifikaları Hakkında" duyuruda şu ifadelere yer verilmişti:

Sağlık alanında Bakanlığımızca tescil edilecek sertifikalar ile bu sertifikaların verildiği eğitim programlarına ilişkin usul ve esaslar 04/02/2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliğine göre yürütülmektedir. Bu Yönetmelik ile belirlenen hükümler dışında verilen sertifikalı eğitimler mevzuat açısından uygun olmadığı gibi katılım sağlayanların da mağdur olmasına neden olmaktadır.

Son zamanlarda “Doula ve Doğum Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programı” adı altında sertifikalı eğitimler düzenlendiği konusunda şikayetler alınmaktadır. Bakanlığımızca onaylanmış böyle bir sertifikalı eğitim bulunmamaktadır.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada "Lütfen bu şekilde düzenlenen eğitimlere itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.