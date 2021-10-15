Doğum kontrol hapı, polikistik over sendromlu kadınlarda tip 2 diyabet riskini azaltabilir

MEDİMAGAZİN-Birmingham Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırma, ilk kez doğum kontrol hapının polikistik over sendromlu (PKOS) kadınlarda tip 2 diyabet riskini dörtte bir oranında azaltabildiğini ortaya koydu.

Araştırma bulguları ayrıca , PKOS'lu kadınların tip 2 diyabet veya pre-diyabet (disglisemi) geliştirme riskinin iki kat daha fazla olduğunu gösterdi.

Tip 2 diyabet riskine ek olarak, dünya çapında kadınların yüzde 10'unu etkileyen PCOS, uzun vadede endometriyal kanser, kardiyovasküler hastalık gibi durumlarla ilişkili.

Birmingham Üniversitesi liderliğindeki bilim adamlarından oluşan ekip, ilk olarak PKOS'lu kadınlarda tip 2 diyabet ve pre-diyabet geliştirme riskini belirlemek ve ikinci olarak da sıklıkla olarak adlandırılan kombine oral kontraseptif kullanımının etkisini araştırmak için iki çalışma gerçekleştirdi .

Araştırmacılar PCOS'lu 64 bin 51 kadının ve PCOS'u olmayan 123 bin 545 eşleştirilmiş kontrol kadınının Birleşik Krallık hasta GP kayıtlarını kullanarak, ilk olarak tip 2 diyabet ve pre-diyabet riskini analiz etmek için geniş bir popülasyona dayalı kohort çalışması gerçekleştirdi. PCOS'lu kadınların, PKOS'lu olmayanlara kıyasla, tip 2 diyabet veya pre-diyabet riski altında olduğunu bulundu. Ayrıca, yüksek androjen düzeylerinin klinik bir belirtisi olan hirsutizmi PKOS'lu kadınlarda tip 2 diyabet ve pre-diyabet için önemli bir risk faktörü olarak tanımlandı.

Oral kontroseptiflerin tip 2 diyabet veya diyabet öncesi üzerindeki etkisini araştırmak için, araştırmacılar daha sonra PCOS'lu 4 bin 814 kadınla iç içe geçmiş bir vaka kontrol çalışması gerçekleştirdiler. Bilim adamları, kombine oral kontraseptif kullanımının, PKOS'lu kadınlarda tip 2 diyabet ve pre-diyabet geliştirme olasılığını %26 oranında azalttığını buldular.