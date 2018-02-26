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Doğuma bile alkollü giriyorlar, yılda 7 bin 500 bebek alkol problemiyle dünyaya geliyor
Anneleri sarhoş olan bebekler, kanlarında 4,5 promil alkolle dünyaya geliyor. Bunlar ömür boyu biyolojik ve psikolojik problemlerle boğuşuyor.
Doğuma bile alkollü giriyorlar, yılda 7 bin 500 bebek alkol problemiyle dünyaya geliyor
26 Şubat 2018 - Türkiye
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Polonya’da yılda 7 bin 500 bebek alkol problemiyle dünyaya geliyor. Fetal Alkol Sendromu görülen bu bebeklerden bazıları, anneleri sarhoş şekildeyken doğuma alındığından sarhoş doğuyor. Kanlarında 4,5 promil alkolle doğan bebekler hastanede hayatta kalma savaşını kazansalar bile ömür boyu zihinsel, biyolojik ve psikolojik problemlerle mücadele ediyor.

Polonya Alkolle Mücadele Ajansı Direktörü Krzysztof Brzozka, ülkede kadınların yüzde 15 ila 30’nun gebelik sürecinde alkol kullandığını belirtti. Hamilelik süresince içilen bir kadeh şarabın bile bebekte onarılamaz hasara yol açabileceğinin altını çizen Brzozka “Devlet acilen bu duruma el atmalı” çağrısında bulundu.

Anahtar Kelimeler:

bebek alkol dogum

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