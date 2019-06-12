Doğumda ihmal iddiası ile ilgili İl Sağlık açıklama yaptı: 'Yeniden bir inceleme başlattık'

Ailenin, İzmir Urla Devlet Hastanesi doktoru M.Ö.A tarafından 42'nci haftaya kadar doğumun bekletildiği iddiasını değerlendirdiklerini belirten Op. Dr. Öztop,
"Bu olay 1 yıl önce meydana gelmiş ve konuyla ilgili araştırma yapılmış. Biz yeniden bir inceleme başlattık. Ancak bu inceleme sonuçlanmadan bilgi vermek doğru değil. Ailenin iddialarını değerlendireceğiz" dedi.
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|37. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi
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|ENFEKSİYO...
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