Doğumda ihmal iddiası ile ilgili İl Sağlık açıklama yaptı: 'Yeniden bir inceleme başlattık'

İzmir’in Seferihisar ilçesinde ailesinin, yüzde 98 engelli olarak dünyaya gelen Elif Su'nun doğumunda doktor hatası olduğu iddiası üzerine İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, konuyla ilgili açıklama yaptı.

12 Haziran 2019 - DHA