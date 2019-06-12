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Doğumda ihmal iddiası ile ilgili İl Sağlık açıklama yaptı: 'Yeniden bir inceleme başlattık'
İzmir’in Seferihisar ilçesinde ailesinin, yüzde 98 engelli olarak dünyaya gelen Elif Su'nun doğumunda doktor hatası olduğu iddiası üzerine İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, konuyla ilgili açıklama yaptı.
Doğumda ihmal iddiası ile ilgili İl Sağlık açıklama yaptı: 'Yeniden bir inceleme başlattık'
12 Haziran 2019 - DHA
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Ailenin, İzmir Urla Devlet Hastanesi doktoru M.Ö.A tarafından 42'nci haftaya kadar doğumun bekletildiği iddiasını değerlendirdiklerini belirten Op. Dr. Öztop,

"Bu olay 1 yıl önce meydana gelmiş ve konuyla ilgili araştırma yapılmış. Biz yeniden bir inceleme başlattık. Ancak bu inceleme sonuçlanmadan bilgi vermek doğru değil. Ailenin iddialarını değerlendireceğiz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:

dogum urla devlet hastanesi mehmet burak oztop

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