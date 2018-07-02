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Doğumda ihmal iddiası ile suç duyurusunda bulundular
İZMİR'in Torbalı ilçesinde, özel hastanede doğum yapan Sinem ile eşi Yusuf Çil, bebeklerinin, normal doğum sırasındaki ihmaller nedeniyle engelli kaldığını ileri sürüp, doktor ve sağlık görevlileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sinem Çil, karnı acıktığı zaman tepki veremeyen 8 aylık oğulları Çınar için alarm kurduklarını, 2 saatte bir beslediklerini söyledi
Doğumda ihmal iddiası ile suç duyurusunda bulundular
02 Temmuz 2018 - DHA
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Torbalı'da yaşayan öğretmen Yusuf (35) ile sözleşmeli öğretmenlik yapan Sinem Çil'in (28) büyük özlemle bekledikleri ve Çınar adını verdikleri oğulları, 8 ay önce normal doğumla dünyaya geldi. Gittikleri Aydın'daki özel hastanede görevli doktor, iddiaya göre, normal doğum konusunda ısrar etti. İkna olan Sinem Çil, normal doğum için operasyona alındı. Bebeğin, doğum sırasında beynine oksijen gitmediği, bu nedenle engelli kaldığı öne sürüldü. Tepki vermeyen ve hareket edemeyen Çınar bebek için Çil çifti hukuk mücadelesi başlattı. Doğumu yaptıran doktor ve sağlık görevlileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Yaşadıklarını anlatan Sinem Çil, doğum öncesinde ve hamilelik sürecinde hiçbir sorun yaşamadığını söyledi. Çil, "Doğum için hastaneye gittik. Bana hemen suni sancı verdiler; ancak doğum gerçekleşmedi. Sonrasında bebeğimin suyunu da bilinçli olarak akıttılar. Ben doğum sırasında bir aksilik olduğunu anlamaya başladım. Bebeğimin içeride rahatsız olduğunu hissediyordum. Bebeğim doğduktan sonra önümüzde etten bir duvar ördüler, bana bebeğimi göstermediler. Sonrasında sağlık durumunun iyi olduğunu söylediler. Zaman geçtikçe bir aksilik olduğunu anladık. Bebeğimizi kuvöze koydukları halde oksijen vermemişler. Bizim ısrarlarımız üzerine bebeğimizi bize gösterdiler ve sorularımıza rağmen bize hiçbir şey anlatmadılar. Oysa sorun bulunduğunu söyleselerdi, başka hastaneye sevkini yapsalardı, çocuğumuz bugün bu durumda olmayabilirdi" diye konuştu. 
YEMEK İÇİN ALARM KURUYORLAR
Bebeklerinin tepki vermediğini ve ağlayamadığını kaydeden Sinem Çil, "Hareket edemiyor, yutkunamıyor, dönemiyor, göremiyor. Birçok soruna neden oldu hastanedeki ihmaller. Fizik tedaviyle bize öğretilenleri uyguladık, yavaş yavaş yutkunmaya başladı. Acıktığını hiçbir şekilde belli edemediği için biz de 24 saat boyunca 2 saatte bir alarmı kurduk ve eşimle nöbetleşe bebeğimizi besliyoruz. Hukuk mücadelesi de vermeye başladık. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız, en azından başka bebekler aynı acıyı yaşamasın" dedi.

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