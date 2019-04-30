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Doktor '10 yıllık hekimin olayda ihmalim yok' demişti...Yargılanmasına devam ediliyor
İzmir'de öksürük şikayetiyle götürüldüğü hastanede Recep Tayyip Erdoğan Işıksoy'un yaşamını yitirmesine ilişkin 3 doktorun yargılandığı davanın duruşması görüldü
Doktor '10 yıllık hekimin olayda ihmalim yok' demişti...Yargılanmasına devam ediliyor
30 Nisan 2019 - AA
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İzmir 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık M.D.Ö. ile ölen 5 yaşındaki çocuğun annesi Asiye ve babası Murat Işıksoy ile taraf avukatları hazır bulundu. Diğer sanıklar duruşmaya katılmadı. 

Tutuksuz sanık M.D.Ö, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde asistan hekim olarak görev yaptığını söyledi.

Çocuğun öksürük ve solunum sıkıntısıyla hastanelerine geldiğini belirten M.D.Ö, Işıksoy'u ilk kendisinin değerlendirdiğini, daha sonra kıdemli doktor ve nöbetçi uzmana haber verdiğini dile getirdi. 

Olayda kusuru olmadığını savunan sanık M.D.Ö, beraatini istedi. 

Hakim, sanıklar ve müdafilerine esas hakkındaki son savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi. 

 

Malpraktis davasında doktor savunması: '10 yıllık hekimim, olayda bir kusurum ve ihmalim yok' 

Olay

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan Murat ve Asiye Işıksoy'un Recep Tayyip Erdoğan Işıksoy (5), Mart 2018'de öksürük şikayeti nedeniyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisine götürülmüştü. Müdahalelere rağmen çocuğun hastanede ölümünden sorumlu olduğu iddiasıyla aile, doktorlar E.A. M.D.Ö. ve E.B.Ç.K'den şikayetçi olmuştu.

Konak Kaymakamlığının doktorlar hakkında soruşturma izni vermemesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesince hazırlanan bilirkişi raporunda, doktorların kusurlu olduklarının belirtilmesi üzerine Işıksoy ailesi, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesine kaymakamlığın kararıyla ilgili itirazda bulunmuştu.

Haklarında soruşturma izni verilen sanıklar hakkında "taksirle ölüme neden olmak" suçlamasıyla İzmir 7. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.
 

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