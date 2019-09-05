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Doktor, 2 özel harekat polisi tarafından acil serviste görevi başında darp edildi!
SAMSUN'da, 2 özel harekat polisi tarafından görevi başında darbedildiğini öne süren acil servis doktoru S.G., şikayetçi oldu.
Doktor, 2 özel harekat polisi tarafından acil serviste görevi başında darp edildi!
05 Eylül 2019 -
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SAMSUN-Olay, Bafra ilçesi Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. Epilepsi hastası olduğu için önceliği bulunan hastadan önce muayene olmak isteyen özel harekat polisleri S.Y. ve F.S. ile doktor S.G. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre doktor S.G., 'Bize neden bakmıyorsun?' diyen 2 polis memuru tarafından darbedildi. Olay sırasında hastanede 'beyaz kod' verildi. Özel güvenlik görevlisi ve hastane polisince kavgaya müdahale edildi. Kolundan yaralanan S.G., şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TABİP ODASI BAŞKANI ERKAN'DAN AÇIKLAMA

Samsun'da, 2 özel harekat polisi tarafından doktorun darbedilmesiyle alakalı Tabip Odası Başkanı Murat Erkan açıklamalarda bulundu. Tabip odası ve hukuk servisi olarak konunun takipçisi olacaklarını belirten Erkan,

"Toplumun güvenliğini sağlamakla görevli 2 polis memurunun, toplumun sağlığı için görev yapan bir doktora bu şekilde davranması bizi ayrıca üzmüştür. Doktor arkadaşımız S.G., epilepsi nöbeti geçiren ve öncelikli bulunan hastaya müdahale ederken boyun ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen bir polis ve diğer polis arkadaşı tarafından darbediliyor. Hatta darp olayı, doktorun epilepsi hastasından sonra kendileriyle ilgilenmesinin ardından oluyor. Acil servisler çok yoğun ve hastaların aciliyetine göre öncelik veriliyor. Bir devlet çalışanının doktora bunu yapmasının kabul edilebilir bir yanı bulunmamaktadır. Sinop Emniyet Müdürlüğü’nde görev yaptığını öğrendiğimiz bu iki polisin acilen görevden el çektirilmesini bekliyoruz”

dedi.

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beyaz kod samsun sagliktta siddet

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