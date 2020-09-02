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Doktor 4 kez yendiği kanserden hayatını kaybetti
Samsun'da 17 yıldır aile hekimi olarak görev yapan Deniz Sarı (43), 4 kez yendiği rahim kanserinden kurtulamayarak hayatını kaybetti. Sarı'nın ölümü sağlık camiasını yasa boğdu.
Doktor 4 kez yendiği kanserden hayatını kaybetti
02 Eylül 2020 17:34 - DHA
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Samsun'un Kavak ilçesi Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan evli ve 1 çocuk annesi doktor Deniz Sarı, 7 yıl önce rahim kanserine yakalandı. Bu süreçte hem tedavi gören, hem de mesleğini yapmayı sürdüren Sarı, yıllar içinde tekrarlanan hastalığı 4 kez yenmeyi başardı. Ancak hastalığın 5'inci kez nüksetmesi üzerine hastanede tedaviye alınan Sarı, meslektaşlarının tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sarı'nın vefatı, Samsun sağlık camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Deniz Sarı'nın cenazesi bugün Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Anahtar Kelimeler:

doktor deniz sari rahim kanseri vefat

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