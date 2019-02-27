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Doktor acil servis vakalarını yazıya döktü: 2 tıbbi dedektif 2700'lü yıllarda
Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde çalışan doktor Çağdaş Can, yaklaşık 5 yıldır görev yaptığı servise gelen vakalardan esinlenerek bilim kurgu romanı yazdı.
Doktor acil servis vakalarını yazıya döktü: 2 tıbbi dedektif 2700'lü yıllarda
27 Şubat 2019 - AA
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"Son sayfaya kadar gerilim" adını verdiği kitabında hastanede yaşadığı deneyimlerden yola çıkan Can, 18 bölümden oluşan romanda 2 tıbbi dedektifin 2700'lü yıllarda geçen olaylara ve zehirli maddelerle yapılan savaşlara müdahale etmesini ve karşılaştığı sorunlara çözüm bulmasını anlatıyor. 

Uzman Doktor Cağdaş Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Acil Servis'in karmaşık yapısı ve yoğun hasta yükünden esinlenerek roman yazmaya karar verdiğini, olayları da 2700'lü yıllarda geçirerek bilim kurgu alanında bir eser ortaya koymak istediğini söyledi. 

Romanın yaklaşık 6 ay önce basıldığını dile getiren Can, "Acil serviste yaşadıklarımızı bir kitapta tıbbi tedavilerle anlatmak istedim. Tamamen bir tıp kitabı değil, aynı zamanda bir bilim kurgu romanı." dedi. 

Acil serviste tanık olup romanında yer verdiği vakalara da değinen Can, şunları kaydetti:  

"Örneğin bilinç bulanıklığı ve yüksek ateşle gelen bir hastamdan esinlenerek kitabın 17. bölümünü yazdım. İlk başta başka bir tanı koysak da bu hastamızın sonradan intihar amaçlı ilaç aldığını tespit ettik. Orada şunu anladım, bir bilinç bulanıklığı ne kadar başka bir hastalığın tanısına da benzese altından çok farklı nedenler çıkabiliyor. Bu yüzden romanın kahramanları da her tip tanının, farklı yüzlerle karşımıza çıkabileceğini anlayabiliyorlar. Aynı benim bu hastanede yaşadığım gibi." 

Can, romanını Acil Servis'e gelip iyileşen bazı hastalara da hediye ettiğini sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:

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