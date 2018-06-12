Doktor affetti, hastane affetmedi! Doktora hakarete 7 bin TL ceza

Emine Hasten çocuğunu muayene için götürdüğü doktorda yeterince ilgilenilmediğini düşündüğü için doktora sorular sordu. Emine Hasten’in iddiasına göre doktor “10 kere aynı şeyi tekrar etmeyin” dedi. Bunun üzerine Emine Hasten muayeneden çıkarken doktora hakaret etti. Doktor şikayetçi oldu ancak Emine Hasten pişman oldu. Doktor ve Emine Hasten uzlaştı ancak mağdur doktor olduğu için kamu davası açıldı. Hakaretin bedeli olarak Emine Hasten’e 7 bin tl ceza kesildi.
Olay sonrası Show Tv’ye konuşan Emine Hasten: “ Hata yaptım hatamın karşılığı da bu oldu heralde” dedi.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|23.05-22.06
|GÖZ MİKROSKOBU SATIŞI
|Tıbbi Cihaz
|23.05-22.06
|GÖZ MİKROSKOBU SATIŞI
|Tıbbi Cihaz
|22.05-21.06
|Ortopedi Uzmanı
|Personel Arayanlar
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|21/06-23/06
|4. Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi Kongresi
|KALP VE...
|İSTA
|22/06-24/06
|4. Ürojinekoloji'de Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu
|ÜROLOJİ
|ANKA
|22/06-24/06
|Ege Periton Kanseri ve Sıcak Kemoterapi Sempozyumu
|TIBBİ...
|İZMİ
|30/06-30/06
|7.Nöroradyoloji Okulu
|RADYOLOJİ
|ANKA
|29/06-01/07
|Jinekolojik Laparoskopi Histeroskopi Sistoskopi Kadavra Kursu
|KADIN...
|İSTA
|06/09-09/09
|6. Uluslararası Ürojinekoloji Kongresi
|KADIN...
|İSTA
|21/09-21/09
|6. Geriatri Günleri’nde “Geriatri Pratiğinde Düşme ve Ortostatik Hipotansiyon”
|GERİATRİ
|İZMİ