SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Doktor affetti, hastane affetmedi! Doktora hakarete 7 bin TL ceza
Çocuğu ile ilgilenmeyen doktora hakaret etti. Doktor şikayetçi oldu. Olay sonrası özür dileyen Emine Hasten ile doktor uzlaştı. Ancak hakaret mağduru doktor olduğu için kamu davası açıldı
Doktor affetti, hastane affetmedi! Doktora hakarete 7 bin TL ceza
12 Haziran 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Emine Hasten çocuğunu muayene için götürdüğü doktorda yeterince ilgilenilmediğini düşündüğü için doktora sorular sordu. Emine Hasten’in iddiasına göre doktor “10 kere aynı şeyi tekrar etmeyin” dedi. Bunun üzerine Emine Hasten muayeneden çıkarken doktora hakaret etti. Doktor şikayetçi oldu ancak Emine Hasten pişman oldu. Doktor ve Emine Hasten uzlaştı ancak mağdur doktor olduğu için kamu davası açıldı. Hakaretin bedeli olarak Emine Hasten’e 7 bin tl ceza kesildi.

Olay sonrası Show Tv’ye konuşan Emine Hasten: “ Hata yaptım hatamın karşılığı da bu oldu heralde” dedi.

 

Anahtar Kelimeler:

doktora hakaret emine hasten

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
eczacilik fakultesi FARMAVRdoktora hakaret emine hastennöroloji multipl skleroz ocrevus tedavi yontemi uludag universitesi MS multipl sklerozErzurum Şehir Hastanesi doktor ogretim uyeligi docentlik profesorluk yukseltilme Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği doktor ogretim uyeligi docentlik profesorluk yukseltilme Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği İlaç mümessiliydi tıp fakültesini bitirdi şimdi başhekim oldu!Erciş Devlet Hastanesibolu il saglik muduru saglik personellerisaglikta siddetin onlenmesi doc. dr. akin tekcanantalya tabip odasi dr. kenan ozgen prof.dr.nursel sahindans eden doktor dr. windell boutte georgia saglik mudurlugubiyo-yazici emil mammadov yakin dogu universitesiprostat kanseri icr ros elees tükürük testi genetikçocuk hastalıkları tonsillektomi bademcik ameliyati enfeksiyon hastaliklari alerji riskizayıflama hapı li da daidaihua weight loss capsules saglik bakanligi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
23.05-22.06GÖZ MİKROSKOBU SATIŞITıbbi Cihaz
23.05-22.06GÖZ MİKROSKOBU SATIŞITıbbi Cihaz
22.05-21.06Ortopedi UzmanıPersonel Arayanlar
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.