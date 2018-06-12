Doktor affetti, hastane affetmedi! Doktora hakarete 7 bin TL ceza

Emine Hasten çocuğunu muayene için götürdüğü doktorda yeterince ilgilenilmediğini düşündüğü için doktora sorular sordu. Emine Hasten’in iddiasına göre doktor “10 kere aynı şeyi tekrar etmeyin” dedi. Bunun üzerine Emine Hasten muayeneden çıkarken doktora hakaret etti. Doktor şikayetçi oldu ancak Emine Hasten pişman oldu. Doktor ve Emine Hasten uzlaştı ancak mağdur doktor olduğu için kamu davası açıldı. Hakaretin bedeli olarak Emine Hasten’e 7 bin tl ceza kesildi.

Olay sonrası Show Tv’ye konuşan Emine Hasten: “ Hata yaptım hatamın karşılığı da bu oldu heralde” dedi.