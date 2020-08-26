Doktor Ahmet Aydın Şener Covid-19 nedeniyle vefat etti

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.
26 Ağustos 2020 08:38
TTB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:
* Hekim ölümleri dur durak bilmiyor!
* Ağrı’da Uzm. Dr. Ahmet Aydın Şener koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
* Ailesine, sevenlerine ve tıp camiasına baş sağlığı diliyoruz.
Covid-19 hastası, 'bana yaklaşma' diyen kadın doktora saldırdı
Döner sermayelerde tavandan ödeme tekrar geliyor
İki profesörün yumruk yumruğa kavgası kameraya yansıdı
Demir sopalarla, başhekime ve güvenliğe saldıran magandalardan ikisi tutuklandı
AB'den Kovid-19 aşısı için alım anlaşması
Çorum'daki yangından dram çıktı! İki çocuğu yanarak can veren Fatma hemşire, hastanede kreş olmadığı için çocuklarını komşuya bırakmış!
Rus Kovid-19 aşısı Brezilya'da üretilecek
Sosyal mesafe uyarısı yapan hemşirenin burnunu kırdılar! Talihsiz hemşire 5 ay önce de darp edilmiş!
Putin duyurdu: İlk koronavirüs aşısı tescillendi, kızıma yaptırdım
Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.