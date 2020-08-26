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Doktor Ahmet Aydın Şener Covid-19 nedeniyle vefat etti
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Uzman Doktor Ahmet Aydın Şener'in corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Doktor Ahmet Aydın Şener Covid-19 nedeniyle vefat etti
26 Ağustos 2020 08:38 - Sözcü
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TTB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Hekim ölümleri dur durak bilmiyor!

* Ağrı’da Uzm. Dr. Ahmet Aydın Şener koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

* Ailesine, sevenlerine ve tıp camiasına baş sağlığı diliyoruz.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus dr ahmet aydin sener yasamini yitirdi ttb agri

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People
17
1) dr.mikro (hekim)
26.08.2020 10:27:34
Hemen her gün bir iki meslektaşımız hayatını kaybediyor. Açıklamayı TTB yapıyor ancak bakanlıktan bir açıklama yok. Kaç hekim sağlık çalışanı hayatını kaybetti bilmiyoruz resmi açıklama yapılmıyor. Sayın bakan günlük verileri açıkladığı sosyal medya hesaplarından kayıplarımızı fotoğrafları ile paylaşsa ansa iyi olmaz mı? En azından milyonlarca takipçi hayatlarını ortaya koyan bu fedakâr insanlardan haberdar olur belki şiddet vs. olaylarından utanırlar.

Hayatlarını kaybeden meslektaşlarımız yasal düzenleme görev şehidi sayılmalı geride kalan eş ve çocuklara sahip çıkılmalıdır. Hayatını kaybeden hekim arkadaşımızın ölmeden önce ''kızlarım daha çok küçük onlara sahip çıkarsınız değil mi?'' sözleri hala kulaklarımızda...
People
12
2) mehmet ali (dr.)
26.08.2020 09:39:45
halkımızın sorumsuzluğunu doktor abilerimiz canlarıyla ödüyor.Allah rahmet eylesin.
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