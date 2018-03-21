Doktor asistanı yanık merkezinin moral kaynağı oldu

Eski kocasının 5 yıl önce kezzapla yaptığı saldırının ardından yüzü, kolları ve bacaklarında yanıklar oluşan 36 yaşındaki Fatma Elalmış'ın, uzun süren zorlu tedavi sürecinin ardından yaşadığı acıları unutmaya çalışıyor. Yanık merkezinde doktor asistanı olarak görev yapan Elalmış, yaşadığı acı tecrübeyi hastanede yanık tedavisi gören hastalarla paylaşarak onlara yaşadıkları zorlukları aşmaları için destek oluyor.

Fatma Elalmış, AA muhabirine, 2013 yılında boşandığı eşinin üzerine döktüğü kezzapla tüm vücudunun yandığını söyledi. Üç ay boyunca Adana Numune Hastanesi Seyhan Uygulama ve Araştırma Merkezi Yanık Ünitesinde tedavi gördüğünü ve çok sayıda ameliyat geçirdiğini dile getiren Elalmış, o günleri hatırlamak dahi istemediğini vurguladı.

'ÇOK ZOR SÜREÇTİ'

Çok acılar çektiğini ancak o dönemde iyi olacağıyla ilgili sürekli kendini teselli ettiğini ifade eden Elalmış, şöyle konuştu:

"2013 yılında ayrıldığım eşim tarafından üzerime kezzap dökülmesi sonucu tüm vücudum yandı. Plastik cerrahide ameliyatlarım devam etti. Çok zor süreçti, acılarım vardı ama kendi kendimi teselli ediyordum. Kalkacağım, işimin başına geçeceğim, bir şey olmadı bunlar geçecek diye diye kendimi teselli ettim. O dönemde raporluydum. Bu olaydan önce Adana Numune Hastanesi Seyhan Uygulama ve Araştırma Merkezinde çalışıyordum. Raporum bitince de arka planda olmayı tercih ettim. Şirketimle görüştüğümde onlar da bana yanık merkezinde çalışabileceğimi söyledi ve ben de hemen kabul ettim. 'Zevkle çalışırım.' dedim çünkü o hastaların yaşadığını bizzat ben yaşadım, nasıl bir acı çektiklerini, yıkıldıklarını çok iyi biliyorum çünkü aynı acılardan ben de geldim. O yüzden onlara da destek olurum düşüncesiyle yanık merkezinde çalışmaya başladım."

'EN RAHAT HİSSETTİĞİM YER BURASI'

Elalmış, Adana Şehir Hastanesi Yanık Merkezinde güzel bir ekiple çalıştığını ve çok mutlu olduğunu anlattı. Yanık merkezinde tedavi olan hastalara sürekli moral vermeye ve destek olmaya gayret gösterdiğini vurgulayan Elalmış, şunları söyledi:

"Merkezdeki teyzelere 'Prensesim', çocuklara 'Annem, ablam, bebeğim geçecek, sabredin' diyerek destek olmaya, moral vermeye çalışıyorum. Onlar da benzer acılar yaşamış birini karşılarında güler yüzlü görünce rahatlıyorlar, umutları artıyor. Hastane dışında beni görenler 'Ah, vah, ne oldu sana, ne bu hal?' diyenler oluyor. Gülüp geçiyorum çünkü insanların kimi anlıyor, kimi anlamıyor. Kimseye de zaten anlatmak zorunda değilim. En rahat olduğum yer burası."

Elalmış, yaşadığı kötü olayın ardından yanık merkezindeki hastaların çektiği acıları çok daha iyi anladığını kaydetti.